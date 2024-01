Affaire de l’achat controversé des groupes électrogènes de l’EDM-SA : Les membres du C.A devront leur salut à Boubacar Ben Bouillé. Le PCA Abdrahamane Dembélé mis hors cause !

Les membres du conseil d’administration de l’Energie du Mali (EDM-SA) devront leur salut à l’administrateur Boubacar Ben Bouillé Haïdara, précédemment directeur national du Trésor et de la comptabilité publique, cadre chevronné des finances, qui, par ses objections et ses pertinentes recommandations, a pu défaire tout piège dans l’affaire de l’attribution du marché des groupes électrogènes, qui continue de défrayer la chronique. L’épée de Damoclès n’est plus suspendue au-dessus de leurs têtes.

Le président du conseil d’administration de l’Energie du Mali, Abdrahamane Dembélé, interpellé momentanément par le pôle national économique et financier, est désormais libre de ses mouvements après avoir été entendu, lundi 22 janvier 2024, par la chambre civile d’instruction de la Cour suprême. Les autres membres de son CA sont également mis tous hors cause dans l’affaire de l’achat controversé des groupes électrogènes de l’EDM-SA.

La semaine passée des informations faisant état de la convocation des membres du Conseil d’Administration de l’EDM au Pôle national économique et financier circulaient en boucle sur les réseaux sociaux. Nous avons mené nos enquêtes et investigations sur le rôle qu’a pu jouer le Conseil d’Administration sur ce sulfureux dossier relatif à l’acquisition des groupes électrogènes pour le compte de l’EDM en vue de donner la bonne information aux citoyens.

Les dossiers soumis à l’approbation du Conseil d’Administration sont élaborés et préparés par la direction de l’EDM. Les dossiers sont ensuite transmis par le PCA à tous les membres en vue de leurs examens et approbation lors du conseil d’administration.

Suite à nos investigations nous avons pu avoir une copie du PV du Conseil d’Administration en date du 23 novembre 2022. Il ressort qu’après les propos introductifs du PCA, Abdramane Dembélé, et la présentation du dossier par le Directeur Général de l’EDM d’alors, Koureissi Konaré, les débats furent ouverts.

Prenant la parole, un premier administrateur en la personne de Ibrahim Mohamed Tounkara suggéra l’adoption de ce PV par le Conseil compte tenu de l’urgence évoquée par le Directeur Général de l’EDM.

Le second administrateur en la personne de Boubacar Ben Bouillé Haïdara (Ex-Directeur national du Trésor et de la Comptabilité Publique), a salué l’initiative de renforcement du parc de production de l’EDM. Ce qui permettrait à coup sûr, selon lui, de réduire substantiellement les frais de location des centrales à des particuliers. Toutefois sur le dossier, il dira que des éclaircissements doivent être donnés par l’EDM sur cinq points qui lui paraissaient importants pour la validation de ce dossier. Ces 5 points sont les suivants :

– la correspondance n°22/2669 en date du 16 novembre 2022 adressée par l’EDM à son ministre de tutelle relativement à la recherche de financement des acquisitions n’a pas apporté de réponse à la connaissance des administrateurs.

– dans le préambule du projet de contrat, il est mentionné que l’entreprise Case Construction est spécialisée dans la construction de centrales électriques alors que les statuts de ladite société indiquent que son objet social est le commerce général.

– le mode de passation du marché en entente directe n’est pas justifié dans le dossier ;

– l’offre de Case Construction (facture pro-forma) est en hors taxe alors que la note du directeur général indique un montant TTC (toutes taxes comprises).

– l’absence d’éléments justificatifs sur la capacité technique et financière de l’entreprise Case Construction à réaliser des marchés similaires.

Les administrateurs Modibo Poudiougou, Habib Ouane, Ahmadou Tidjane Haïdara à l’unanimité ont renchéri dans le même sens que les propos de l’administrateur Boubacar Ben Bouillé Haïdara.

L’administrateur Ibrahim Mohamed Tounkara proposera lors des débats un avis de non objection sous réserve pour l’EDM de fournir les éléments de réponses aux points très pertinents soulevés par l’administrateur Boubacar Ben Bouillé Haïdara.

A l’issue des débats, le Conseil d’Administration a donné son avis de non objection sous réserve que la direction générale de l’EDM lui fournisse les compléments d’informations suivants :

– la réponse de la lettre adressée au ministre de l’Economie et des Finances ;

– les éléments justificatifs relatifs à la capacité technique et financière de Case Construction ;

– les statuts et l’extrait du Registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) ;

– une note justificative du mode de passation par entente directe.

D’après nos informations, des éléments de réponse ont été apportés par l’EDM-Sa à ces réserves dont entre autres, la lettre envoyée par le ministre de l’Energie et des Mines à son homologue de l’Economie et des Finances sollicitant le financement du projet de contrat et la lettre de réponse du ministre de l’Economie et des Finances, la justification de l’entente directe par l’urgence liée à la période de pointe. Le Conseil d’Administration a donc pleinement joué son rôle dans ce dossier en faisant une analyse approfondie dudit dossier. Une mention spéciale revient à l’administrateur Boubacar Ben Bouillé Haïdara pour ses observations pertinentes approuvées à l’unanimité dès le début du conseil par tous les administrateurs. Très connu pour sa maitrise des grands dossiers, Boubacar Ben Bouille Haïdara est, il faut le rappeler l’ancien directeur général du Trésor et de la comptabilité publique qui a eu aussi à gérer avec professionnalisme et succès l’embargo économique et financier imposé à notre pays en son temps pendant environ une année par la Cédéao et l’Uémoa.

El Hadj A.B. HAIDARA

