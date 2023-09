Changement à la tête de l’EDM-SA : Koureissi Konaré s’en va ! Abdoulaye Djibril Diallo arrive !

Abdoulaye Djibril Diallo est le nouveau directeur général de l’Energie du Mali (EDM-SA) pour remplacer Koureissi Konaré. Il a été nommé par le conseil des ministres du 20 septembre 2023 sur proposition de la nouvelle ministre de l’Energie et de l’Eau, Mme Bintou Camara, qui avait produit un rapport d’audit sur la gouvernance de la société. Et les choses sont allées très vite puisque le nouveau patron d’EDM-SA a pris fonction le lundi 25 septembre, après la passation de services avec le désormais ex-directeur général. Il s’agira donc, pour Abdoulaye Djibril Diallo, de se mettre au travail tout en relevant de nombreux défis auxquels la société fait face comme les délestages intempestifs. Autre défi, c’est de redresser cette société très stratégique à l’ère du Mali Kura. En tout cas, le nouveau patron a déjà fait ses preuves au sein de la boite, après avoir occupé plusieurs postes de responsabilité.

Koureissi Konaré n’est plus le directeur général de l’Energie du Mali (EDM-SA). Il a été limogé de son poste lors du conseil des ministres du mercredi 20 septembre 2023, après avoir passé seulement 14 mois à la tête de cette entreprise stratégique et seulement quelques mois après la mise en œuvre d’un nouvel organigramme, qui continue à défrayer la chronique.

Plusieurs cadres très compétents ont fait les frais de ce changement inopiné.

Le poste de directeur général adjoint a été purement et simplement supprimé. Et quelques mois seulement après la démission de Lamine Seydou Traoré à la tête du département. En fait, ce dernier avait sollicité à maintes reprises le remplacement de M. Konaré. Malheureusement pour lui. En un mot, le départ de Koureissi n’est guère surprenant pour qui connait la situation de l’EDM-SA avec des délestages intempestifs depuis plusieurs mois.

Les populations souffraient énormément. Bref, le désormais ex-directeur de l’EDM-SA avait tout simplement montré ses limites pour servir les paisibles populations en électricité. Ce fut donc un ouf de soulagement de voir l’arrivée d’un nouveau patron à la tête de la société. Il s’agit d’Abdoulaye Djibril Diallo, bien au parfum des difficultés auxquelles l’EDM-SA est confrontée aujourd’hui. C’est un homme de défis.

Abdoulaye Djibril Diallo a assuré le poste de directeur général adjoint à la Somapep-SA depuis le 20 février 2023 jusqu’à sa nomination, le 20 septembre 2023 comme directeur général de l’EDM-SA. C’est en avril 2002 qu’il a fit son entrée à l’EDM-SA comme coordonnateur Qualité avec comme mission essentielle de conduire la mise en place au sein de l’entreprise d’une démarche d’amélioration continue basée sur le management de la qualité selon la norme Iso 9001 version 2000.

Auparavant, il avait servi à Shell Mali en tant que directeur des opérations (1995 à 2002) à la Compagnie des Eaux de Guinée où il assurait le poste de directeur technique de l’usine d’embouteillage d’eau minérale de Coyah en Guinée de 1994 à 1995. Ce n’est pas tout. Abdoulaye Djibril Diallo a également travaillé au sein de l’Agence française pour la maîtrise de l’énergie de 1988 à 1993, après avoir effectué un stage de 6 mois dans le cadre du DEA de génie industriel à la Société autonomie de transport et de magasinage (Satem) à Paris en 1987.

De 1984 à 1986, le nouveau directeur général de l’EDM-SA a effectué plusieurs stages au Centre d’étude nucléaire de Grenoble, en France, au Chantier de construction du barrage de Manantali et au sein de l’Usine et aciéries de Sambre et Meuse de Saint-Brieuc en France.

S’agissant d’EDM-SA, après le poste de coordonnateur Qualité, il fut nommé directeur commercial puis Directeur commercial et Clientèle de janvier 2004 à mai 2005. Il avait en charge de la modernisation de la gestion clientèle et de l’amélioration des indicateurs de performances de l’activité commerciale de la société. D’octobre 2005, il fut nommé président du conseil de discipline de EDM-SA jusqu’en décembre 2020.

De juin 2013 à janvier 2021, Abdoulaye Djibril Diallo avait en charge la direction de la planification études générales et projets de la société Energie du Mali, qui devenue la direction études et planification stratégique en janvier 2017.

En janvier 2021, il a été nommé conseiller du directeur général de EDM-SA jusqu’en octobre 2022 puis directeur du contrôle, audit et inspection de novembre 2022 à février 2023 avant d’être nommé directeur général adjoint de la Somapep-SA.

Cadre compétent, grand bosseur et surtout très rigoureux, Abdoulaye Djibril Diallo est détenteur d’un diplôme d’ingénieur de l’Ecole nationale supérieure d’électricité et mécanique de Nancy puis d’un diplôme d’études approfondies (DEA) en mécanique énergétique de l’Institut national polytechnique de Lorraine de Nancy et d’un DEA en génie industriel “ingénieure de l’innovation technologique” de l’Ecole centrale des arts et manufactures de Paris.

En 2008, il a participé à un séminaire de formation sur la gestion axée sur les résultats au sein de l’Ecole nationale d’administration publique de l’Université du Québec.

El Hadj A.B. HAIDARA

