A une semaine du ramadan, les populations maliennes se préparent à vivre une période de jeûne et de prière. Mais cette année, elles devront faire face à un défi supplémentaire: le délestage persistant et les températures élevées.

Le délestage, qui affecte de nombreuses régions du Mali depuis un certain temps, compromet sérieusement le confort et le bien-être des habitants, en particulier pendant les heures les plus chaudes de la journée. Avec les températures estivales déjà élevées dans la région, l’absence d’électricité pour alimenter les ventilateurs, les climatiseurs et les réfrigérateurs rendra le jeûne encore plus difficile.

Pour les familles maliennes, cela signifie des journées de jeûne sans la possibilité de se rafraîchir, de conserver les aliments ou de cuisiner convenablement pendant le mois du ramadan. Les heures de coupure d’électricité imprévisibles compliqueront également les préparatifs pour les repas de rupture du jeûne, souvent préparés avec soin pour être partagés en famille ou avec la communauté.

Face à cette situation, de nombreuses voix se lèvent pour demander des mesures urgentes de la part des autorités maliennes et des fournisseurs d’électricité pour résoudre le problème du délestage et garantir un approvisionnement stable en électricité pendant le ramadan. Pour les fidèles qui observeront le jeûne et pour l’ensemble de la population, il est essentiel que des solutions soient trouvées rapidement afin de permettre à tous de vivre ce mois sacré dans des conditions dignes et confortables.

