Energie du Mali-SA : Avis d’appel public à manifestation d’intérêt

Bamako, le …15 octobre…………………… 2021

Pays de l’emprunteur : Mali

Nom du projet : Projets de renforcement du réseau électrique de la société EDM SA en République du Mali

Référence de l’accord de prêt : En cours de signature

Maître d’œuvre : Albatros Energy Mali SA

AVIS D’APPEL PUBLIC A MANIFESTATION D’INTERET

No : [insérer référence EDM SA]

Intitulé sommaire des Prestations

Le présent appel public à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis général de Passation des Marchés paru dans le quotidien « L’ESSOR » n°19499 du 12 octobre 2021. Le Gouvernement de la République du Mali a sollicité auprès de la BOAD des fonds afin de financer des projets de renforcement du réseau électrique d’EDM SA, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de consultant pour la surveillance et le contrôle des travaux. Albatros Energy Mali a été choisi comme maître d’œuvre des travaux spécifiés aux lots 1, 2 et 3. Les services du consultant comprennent la surveillance et le contrôle des travaux dans le cadre de :

Lot 1 : la fourniture, la pose et la mise en service de batteries de condensateurs moyenne tension avec installation et adaptation des cellules moyenne tension pour batteries, dans les postes de Badala, Balingué, DCO, Kalaban, Kati, Kita et Lafia.

Lot 2 : la fourniture, la pose et la mise en service d'une liaison électrique souterraine de 2x3x630 mm2 Aluminium 30 kV et de la fibre optique sur le tronçon de 8,4 km entre les postes de Lafia et de Darsalam.

Lot 3 : la fourniture, la pose et la mise en service de batteries de condensateurs haute tension et d'une travée haute tension.

Les prestations visées comprendront, entre autres, : (i) le suivi technique et administratif de l’exécution des travaux ; (ii) la vérification des notes de calcul et les plans de génie civil et d’équipements électromécaniques ; (iii) les réceptions en usine et sur site des équipements, (iv) la validation des essais pour les mises en service et les réceptions provisoires des travaux ; et (v) le contrôle de la qualité des travaux et des quantités mises en œuvre conformément au Cahier de Prescriptions Techniques Particulières (CPTP). La durée d’exécution de la mission est de 12 mois.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment les références concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation technique et managériale du cabinet, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels, le chiffre d’affaires moyen annuel sur les trois dernières années 2018, 2019, 2020 ou sur la période d’existence du cabinet, la période la plus courte étant retenue). Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Une liste des candidats qui ne saurait être supérieur à six (6), présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par Albatros Energy Mali ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières sur la base du Dossier de Demande de Propositions qui leur sera remis pour la réalisation des services requis ; un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité‑coût). La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en application des Directives pour la passation des marchés de services de consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement. La Grille d’évaluation des candidats se présente comme suit :

Critères Points Nature des activités du candidat et relation avec le domaine des prestations · Expérience générale en mission de suivi/contrôle des travaux d’infrastructures ( énergie, eau, route, bâtiment …), dont 2 points par mission 10 Nombre d’années d’expérience 10 · < 5 ans 0 · Entre 5 et 10 ans 5 · > 10 ans 10 Qualifications du candidat dans le domaine des prestations durant les dix (10) dernières années (joindre les attestations ou les pages de garde et de signature des contrats) 50 · Nombre de missions de contrôle et surveillance des travaux de fourniture et pose de batteries de condensateurs, dont 5 points par mission 15 · Nombre de missions de contrôle et surveillance des travaux de fourniture et pose de câbles souterrains HTA et d’équipements de postes HTB/HTA et/ou HTA/BT, dont 5 points par mission 15 · Nombre de missions de contrôle et surveillance des travaux d’extension de réseaux de fibres optiques, dont 5 points par mission 10 · Nombre de missions similaires dans l’espace UEMOA, dont 5 points par mission 10 Organisation technique et managériale du Cabinet 10 Qualifications générales et nombre de personnels professionnels 20 · Nombre d’ingénieurs électriciens, électromécaniciens ou équivalent 10 Un ingénieur (2) Deux ingénieurs (5) Trois ingénieurs (7) > Trois ingénieurs (10) · Nombre d’ingénieurs en génie civil ou équivalent 5 Un ingénieur (1) Deux ingénieurs (3) Trois ingénieurs (4) > Trois ingénieurs (5) · Nombre d’ingénieurs en réseaux et télécommunications ou équivalent 5 Un ingénieur (1) Deux ingénieurs (3) Trois ingénieurs (4) > Trois ingénieurs (5) Pondération totale 100 La note technique minimum T, requise pour être admis est : 75

En cas d’ex aequo, le candidat ayant le plus d’expériences similaires sera retenu.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes :

EDM – SA

Adresse : Direction Projets et Grands Travaux, ACI 2000, Immeuble Diogo, 2ème étage

Personne de contact : Amidou KONE, Directeur des Projets et Grands Travaux

Numéro de téléphone : (+223) 66 74 72 14, (+223) 20 29 14 88

Courriel : [email protected]

Heure : 07H30 à 12H30 GMT et 13H00 à 16H00 GMT, du lundi au vendredi

Albatros Energy Mali – SA

Adresse : Cité du Niger, Rue 24 – Porte 276, BP 2636, Bamako, Mali

Personne de contact : Assanatou CISSE, Directrice Technique

Numéro de téléphone : (+223) 20 21 22 92

Courriel : [email protected]

Heure : 08H30 à 17H00 GMT, du lundi au vendredi

Les candidats disposent d’un délai de quinze (15) jours ouvrés à compter de la date de publication du présent avis pour déposer, sous plis fermés, leurs manifestations d’intérêt produites en un (1) original, trois (3) copies et en version électronique sur une clé USB, rédigées en français, à l’adresse ci-après :

au plus tard le :

Date : 02/11/2021

Heure : 10H00 GMT

Nota : Les envois de dossiers par e-mail ne sont pas autorisés.

Les offres doivent porter expressément les indications suivantes :

« MANIFESTATION D’INTERET POUR LES SERVICES DE CONSULTANTS RELATIFS AU CONTROLE ET A LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX RENFORCEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE D’EDM SA PAR ALBATROS ENERGY MALI SA »

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE »

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-dessus, le 02/11/2021, à 10h30 GMT.

Aucun bureau d’études engagé pour fournir des services de conseil en vue de l’exécution de la présente mission, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n’est admis ultérieurement à fournir des biens, ou réaliser des travaux afférents au projet.

Directeur Général/PI

Mahamadoun GUINDO

Chevalier de l’Ordre National

