Fourniture d’électricité pendant le mois de ramadan : Abdoulaye Djibril Diallo rassure et promet…

Lors d’une cérémonie, tenue le mardi 18 février 2025, dans la cour de l’EDM, en présence du ministre de l’Énergie et de l’Eau Boubacar Diané, du Conseiller spécial du Premier ministre chargé des questions énergétiques, Mamadou Yaya Camara, et d’autres personnalités, M. Diallo a affirmé que la société est mobilisée pour la mise en œuvre du Plan Unique d’Amélioration. Il a tenu à rassuré le Ministre de l’Énergie et de l’Eau et la population sur l’engagement et la mobilisation de son équipe à garantir une fourniture électrique stable durant le mois de Ramadan.

Dans son intervention, le Directeur Général de l’EDM a mis en avant plusieurs mesures clés pour garantir un approvisionnement stable en électricité. Il s’agit notamment de la récupération des capacités de production à travers l’exécution rigoureuse du plan de maintenance, la fiabilisation du réseau de répartition pour assurer une meilleure distribution, l’intensification des efforts de recouvrement et la poursuite de la lutte contre la fraude.

Pour sa part, le Ministre Boubacar Diané estimera que les tensions liées à la trésorerie de l’Edm pourront trouver un début de solution avec la création d’un fonds de soutien au projet d’infrastructures de base et du développement social qui seront pris en compte par le gouvernement à travers le fonds générés par deux décrets et une ordonnance.

En effet, le président de la Transition le Général d’Armée Assimi Goïta, a signé le décret n°077/PT-RM, pour la gestion de la nouvelle taxe perçue sur les recharges téléphoniques et le mobile money. Ce fonds sera placé sous le contrôle direct du palais de Koulouba en dehors du budget national (art 4). Il est domicilié dans une banque commerciale et son mode de gestion est décidé par le président lui-même (art 2). Les dépenses seront ordonnées par le Secrétaire général de la Présidence de la République depuis Koulouba (art 7). En outre, l’argent pourra être dépensé en dehors des procédures des marchés publics (art 12). Le ministre ajoutera que ”ce fonds est abonné par le prélèvement fait sur les recharges et retraits téléphoniques”.

Quant au conseiller spécial du Premier ministre chargé des questions énergétiques, Mamadou Yaya Camara, il ajoutera à l’appui que l’état actuel du pays exige la participation de tous à l’effort national. Il a aussi insisté sur le plan proposé par le directeur général d’EDM Saint, pour dire que c’est un plan qui va jusqu’à fin juin 2025. Ce qui devra coïncider avec l’extension finie de la deuxième ligne de Manantali.

Pour rappel, ce plan avait été élaboré après la visite du Premier ministre à l’EDM en octobre dernier. Il avait été question de renforcer la production et la distribution d’électricité pour éviter au maximum les coupures. Ce qui n’a pas empêché aux populations urbaines de constater le bon gré de ces initiatives qui ont impactent positivement sur le mois de Ramadan avec les intervalles raccourcies des coupures. Selon le directeur général, Abdoulaye Djibril Diallo, cet appui financier levé de fonds auprès des populations impactées va permettre à court terme de garantir la disponibilité des ressources nécessaires pour l’approvisionnement de la fourniture en combustibles.

Khaly-Moustapha LEYE

Commentaires via Facebook :