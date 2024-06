L’un des ultimes espoirs d’un traitement urgent de la crise énergétique est ainsi en passe de s’effilocher. Il s’agit des 150 millions de litres de carburant sur lesquels on comptait naguère et au sujet desquels la ministre est montée au créneau pour raviver les attentes. Attendue avec beaucoup d’intérêt par les consommateurs meurtris par les délestages inqualifiables, la solution à la crise énergétique ne s’annonce manifestement pas pour demain. Et pourtant, comme à ses habitudes, Dame Bintou Camara jurait en mettant le doigt au feu que la quantité de combustible en question arriverait à destination dans les plus brefs délais. Plus de 45 jours se sont écoulés depuis cette promesse et le carburant annoncé du Niger semble relégué aux mêmes oubliettes ou du moins perdu dans les mêmes dédales que les 150 millions de litres promis du côté de Moscou. On comprend dès lors pourquoi, le rythme des délestages s’accentue en même temps que de nouveaux espoirs s’allument au détour de recours à l’énergie solaire.

La Rédaction

