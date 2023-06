Le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOITA a procédé le mardi 13 juin 2023 à Ségou au lancement des activités de la COMATEX (compagnie malienne des textiles), c’était synchronisé à celui de l’usine malienne des produits pharmaceutiques (UMPP-SA).

Désormais la COMATEX SA et l’UMPP-SA battent pavillon malien. Pour célébrer cette belle relance économique dans la région de Ségou, placée sous le signe de la souveraineté nationale, le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOITA, le Président du CNT ainsi que des membres du gouvernement étaient le mardi dernier dans la cité des Balanzan pour donner le coup d’envoi aux activités desdites sociétés et communier par la même occasion avec les ségoviens au Stade Amary N’Dao.

La réouverture de la COMATEX –SA est sans nul doute un grand catalyseur au développement économique de la 4ème région, a fait savoir le ministre en charge du portefeuille de l’Industrie et du Commerce, Mohamed Ould Mahamad. Et de souligner qu’en plus d’impacter sur le croît économique, l’usine va inéluctablement contribuer au maintien de la stabilité, de la cohésion et de l’inclusion sociale gage du maintien de la paix dans le pays.

En effet, ceux sont mille deux cents travailleurs qui reprendront le chemin de la COMATEX, selon le ministre de l’Industrie. Toute chose qui a amené le ministre M. Mohamed Ould Mohamad, a chaleureusement remercié le Président de la Transition et l’ensemble des acteurs dont les efforts ont permis la concrétisation de la relance de ces unités de production. Les productions de la COMATEX devraient valoriser le « Made in Mali », à en croire le ministre de l’Industrie. Quant à la relance des activités de production de l’UMPP, elle va à son tour contribuer au renforcement du système de santé et permettre la réduction des coûts de soins de santé primaires.

Le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOITA pour sa part, a vivement remercié les ségoviens pour leur présence et soutien à la Transition. Il a ensuite félicité l’ensemble des parties prenantes dont les contributions ont permis la relance de ces deux sociétés qui pour lui illustre à dessin la souveraineté économique et le développement industriel engagés par la Transition.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

