Cette opération réussie par notre pays sur le marche financier sous-diagonale est sans nul doute le témoignage de la confiance des investisseurs. Elle est d’autant plus méritoire qu’elle intervient dans un contexte économique marque notamment par la hausse des prix, la rareté des ressources financières disponibles

L’État du Mali, à travers son Trésor public, vient de mobiliser 123,310 milliards de Fcfa sur le marché financier de l’Union monétaire ouest-africaine (Umoa). Cette somme a été mobilisée à travers l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne «État du Mali 6,30% 2022-2032 et État du Mali 6,20% 2022-2029», précise un communiqué du ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, rendu public mardi dernier.

Le document fait remarquer que cet emprunt obligataire, lancé le 21 novembre 2022 sur le marché financier de l’Umoa, pour un montant de 120 milliards Fcfa, a été clôturé le 02 décembre 2022. «Il est reparti en deux tranches : Tranche A pour un montant de 70 milliards de Fcfa au taux de 6,30%, avec une maturité de 10 ans ; Tranche B pour un montant de 50 milliards de Fcfa au taux de 6,20%, avec une maturité de 7 ans», détaille le communiqué.

Qui souligne que l’opération a été réalisée par la Société de gestion et d’intermédiation du Mali (SGI-Mali), arrangeur et chef de file du syndicat de placement, avec comme co-chefs de file : SGI Benin et SGI Togo. «Elle a permis au Trésor public du Mali de mobiliser 123,310 milliards Fcfa, soit un taux de souscription de près de 103%», se réjouit le ministre de l’Économie et des Finances.

Cet énième succès peut être assimilé à un témoignage de la confiance des investisseurs en «l’État malien et en son gouvernement». Car, cette opération intervient dans un contexte économique sous régional marqué notamment par la hausse des prix, la rareté des ressources financières disponibles… Autant de raisons qui pourraient expliquer les sorties infructueuses des États membres sur ce marché financier.

Rappelons que le Mali a enchainé ces derniers temps des sorties infécondes. La dernière en date remonte au 14 décembre dernier. Sur deux soumissions simultanées d’un montant de 30 milliards de Fcfa chacune, le Trésor public malien n’a pu mobiliser qu’un peu plus de 9 milliards de Fcfa. Cet état de fait avait été interprété par des analyses comme une méfiance des investisseurs vis-à-vis des émissions maliennes.

PROUESSES DU MALI- Ces sorties ratées ne doivent pas également passer sous silence les prouesses du Mali sur le marché sous régional. Cela depuis son retour en août dernier suite à la levée des sanctions économiques et financières inhumaines de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédeao) et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Le 2 septembre dernier, l’État du Mali mobilisait plus de 200 milliards de Fcfa à travers l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne «État du Mali 6,20% 2022 – 2032». Cet emprunt obligataire, lancé le 15 août 2022 sur le marché financier de l’Umoa pour un montant de 200 milliards Fcfa, un taux de 6,20% et une maturité de 10 ans, avait été clôturé le 31 août 2022. L’opération avait permis au Trésor public de mobiliser 207,5 milliards Fcfa, soit un taux de souscription de près de 104%.

Cette opération était consécutive au 277,371 milliards de Fcfa levés sur le Marché des titres publics de l’Umoa, trois semaines plus tôt. En effet, le retour, le 9 août dernier, de l’État du Mali sur le Marché des titres publics de la Zone Uemoa, avait été un franc succès. L’émission simultanée de bons et obligations du trésor du Mali» avait permis au Trésor public national de lever 277,371 milliards Fcfa sur le Marché des titres publics de la Zone Uemoa avec une remarquable participation des investisseurs.

Pour ce retour sur le marché, les services du ministère de l’Économie et des Finances, à travers le Trésor public, avaient sollicité les investisseurs pour un montant de 270 milliards et ont obtenu une réaction favorable à hauteur de 102 %, bien plus que le montant sollicité, soit 277,371 milliards de Fcfa…

