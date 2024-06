Le Mali ordonne la fermeture des sites d’orpaillage sur toute l’étendue du territoire jusqu’au 30 septembre

– Cette décision du gouvernement intervient quelques jours après l’effondrement d’un site d’orpaillage à Kalako ayant fait plus de 20 morts.

Les autorités maliennes ont décidé de suspendre les activités d’exploitation d’or sur les sites d’orpaillage jusqu’au 30 septembre 2024 sur l’ensemble du territoire national, a annoncé mardi soir le ministère en charge des Mines.

”Le ministre des Mines Amadou Keita informe l’opinion publique de la suspension des activités d’orpaillage sur toute l’étendue de la République du Mali de la période du 15 juin au 30 septembre 2024”, lit-on dans un communiqué consulté par Anadolu.

Cette décision coïncide avec l’hivernage et intervient quelques jours après qu’un site d’orpaillage s’est effondré le 8 juin dernier à Kalako dans le cercle de Yanfolila, région de Bougouni (sud du Mali). Plus de 20 orpailleurs ont trouvé la mort et plusieurs autres portés disparus à la suite de l’effondrement du site, avait expliqué à Anadolu Moussa Séya Sidibé, 2ème adjoint au maire de Gouandiaka dont relève le site d’orpaillage.

« L’effondrement a eu lieu le samedi 8 juin au soir dans le site de Kalako-Faranida, Le même jour, nous avons pu déterrer 4 corps. Les gens ont passé toute la nuit à la recherche d’éventuelles victimes. C’est ainsi que le dimanche déjà nous étions à 8 morts », avait déclaré à anadolu, la même source.

« Les recherches se sont poursuivies jusqu’à mardi lorsque le préfet adjoint est arrivé sur le lieu du drame et a ordonné l’arrêt des recherches dès le mercredi alors qu’on était à 20 corps retrouvés », a ajouté Moussa Séya Sidibé.

« Il fallait carrément abandonner la zone parce que c’était très dangereux de continuer à faire des recherches avec la pluie qui tombe incessamment et on voit des failles. Si les gens continuent à travailler sur ces failles, il pourrait y avoir de nouveaux effondrements », a-t-il indiqué.

Dans son communiqué, le ministre des mines exhorte les autorités administratives et coutumières, les organisations de la presse ainsi que les exploitants des localités concernées à conjuguer les efforts pour le respect strict de cette disposition pendant la période concernée.

En janvier 2024, un effondrement d’une galerie sur un site d’orpaillage à Kobadani dans la commune de Nouga, dans la région de Koulikoro au sud du Mali, a fait 70 morts.

