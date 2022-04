Le Conseiller Technique, Moussa Bilane, représentant le secrétaire général du Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation, a présidé, le lundi 25 avril 2022, dans la salle de conférence du Gouvernorat du District de Bamako, les travaux de l’atelier de deux jours (25 et 26 avril 2022) de validation du rapport provisoire de la 22ème revue des projets et programmes du Secteur Administration territoriale, Fonction Publique et Sécurité intérieure. C’était en présence du Gouverneur du District de Bamako, du conseiller aux affaires économiques, Yaya Waigalo. A l’occasion, les points focaux venus des départements ministériels du secteur, les DFM du secteur, les directeurs des services centraux et rattachés du secteur et les répresentants des partenaires techniques et financiers, participent à l’atélier. Ils se pencheront sur la présentation du rapport provisoire de la 22ème revue des projets/programmes; l’examen du rapport provisoire de la 22ème revue des projets/programmes; l’adoption du rapport général de l’atelier.

La Directrice générale de la Cellule de Planification et de la Statistique (CPS), Mme Sidibé Kadiatou Sidibé, a indiqué dans son discours que l’exercice de la revue du portefeuille des projets/programmes de developpement rentre dans le cadre de l’amélioration du mécanisme de programmation triennale glissante entreprise par les services de planification du pays depuis 1988, date de la première revue, selon la DG de la CPS. Cette revue avait fait le constat du faible taux de décaissement des projets/programmes en cette date. «Il est donc capital que la CPS soit dotée de moyens adéquats pour qu’elle puisse fournir régulièrement aux départements ministerriels qu’elle couvre ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers (PTF) du secteur, une situation claire du niveau d’éxécution physique et financier des projets et programmes afin de leur permettre d’avoir une nette appréciation de leurs performances et d’envisager les mesures et solutions requises pour venir à bout des éventuelles difficultés et constraintes identifiées», a déclaré Mme Sidibé. Elle a poursuivi en ajoutant que la CPS de son secteur, ses six départements minsitériels et un nombre de projets/programmes qui augmentera indéniablement dans les années à venir, apparaît comme un secteur clef de l’économie malienne et constitue de ce fait un axe majeur du cadre strategique de la rélance économique et le developpement durable (CREDD).

En effet, dit Mme Sidibé, la 22ème révue des projets/programmes du Secteur AT.FP.SI compte au total 76 projets/programmes dont 10 projets/programmes en preparation et 66 projets/programmes en exécution en 2021. Ces projets/programmes en exécution sont répartis entre le MATD (62), le MTFP (2), le MER (1) et le MSPC (1). Le coût global des projets/programmes en exécution est évalué à 285 236 000 000 de Fcfa. Le financement total acquis est de 234.480 millions de Fcfa et le cumul des décaissements du 31 décembre 2021 est égal à 118.813 millions de Fcfa, soit un ntaux global de décaissement de 50,67%

Selon Moussa Bilane, la revue des projets/programmes vise à faire le bilan des réalisations financière et physique de l’ensemble des projets/programmes du secteur, à identifier les difficultés et à proposer des solutions afin d’améliorer leur performance. Il a indiqué que cet atelier de validation du rapport proviosoire de la 22ème revue des projets/programmes constitue donc l’aboutissement de ce long processus. « Il est l’occasion pour chaque acteur du Secteur d’examiner les réalisations financière et physique de l’ensemble des prjets/programmes du Secteur et de proposer des solutions afin d’améliorer leur niveau de performance. Il faut également noter que la révue des projets/programmes constitue une activité de suivi-évaluation des actions de développement, dans le cadre de la gestion des projets/programmes », a souligné Moussa Bilane.

La méthodologie utilisée pour l’élaboration du présent rapport, indique le rapport, a porté sur : la collecte des données à l’aide des fiches de suivi évaluation ; l’exploitation et le traitement de ces fiches ; la tenue des ateliers de consolidation des données avec les procès verbaux ; la rédaction du 1er draft du rapport ; la tenue de l’atelier technique de validation du rapport provisoire.

A rappeler que cette 22ème revue est la 14ème du genre, organisée par la CPS en tant que structure technique sectorielle. Elle couvre six départements ministériels.

Il s’agit des ministères suivants: ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation (MATD) ; ministère de la sécurité et de la protection civile ; ministère du travail, de la fonction publique et du dialogue social ; ministère de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale ; ministère des affaires religieuses, du culte et des coutumes ; ministère de la refondation de l’Etat.

Hadama B. FOFANA

