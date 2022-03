La machine CC2205 du Chemin de fer a fait une sortie, le 04 mars dernier, des ateliers de Korofina à la gare ferroviaire de Bamako. Rien que pour bluffer, est-on tenté de croire.

Un communiqué du ministre des transports et des infrastructures, Dembélé Madina Sissoko, fait état de la sortie de la locomotive CC2205 des ateliers de Korofina à la gare ferroviaire de Bamako. Dans ce communiqué, le ministre appelait les riverains à faire attention pendant cette période d’essai. Ces sorties donnent de l’espoir aux nostalgiques du train mais en réalité, la relance du trafic ne saurait être effective sans de nouvelles locomotives au premier plan et des rails renouvelés sur de bonnes distances.

Si la première sortie a suscité un grand engouement, drainant une foule nombreuse, la deuxième n’a pas mobilisé aux abords des rails. L’essai de cette machine mise sur pied par des mécaniciens et techniciens maliens du Chemin de fer, visait sans doute de prouver à l’opinion l’engagement des autorités de transition à reprendre le trafic ferroviaire. Selon certains, il s’agit là d’une lueur d’espoir pour les nostalgiques du chemin de fer et les riverains. Pour d’autres observateurs, la sortie de cette machine plombe davantage dans le désespoir quant à la relance du Chemin de fer, grippé par un manque de vision et de considération, non seulement du Directeur de la société du patrimoine ferroviaire, mais aussi du ministre de tutelle. Madame le ministre donne l’impression de ne pas être très intéressée par le problème du chemin de fer. C’est ce que sous-entendent les communications du Syndicat du chemin de fer lors de sa conférence de presse. « Depuis sa prise de fonction, elle n’a pas daigné rencontrer les syndicalistes malgré leur demande. Pis, le marché d’achat de locomotives est placardé depuis l’annulation de son prédécesseur, Makan Fily Dabo. C’est dans ce désespoir qu’une équipe de l’atelier de Korofina a fait le miracle de mettre sur pied la vieille machine CC2205. En aucun cas, les deux vieilleries ne sauraient faire cavalier ensemble. Les rails de Bamako à Kayes sont vétustes, la locomotive aussi, même le dressing qui sert d’engin de dépannage est dépassé ».

Juste après la sortie de la locomotive le vendredi 04 mars 2022, Mamedy Dramé, un activiste qui s’intéresse à la relance du trafic ferroviaire, est sorti de son silence pour interpeller le Président de la Transition, Colonel Assimi GOÏTA. Ce train n’est pas indiqué pour relancer les activités du Chemin de fer au Mali. Achetée depuis le mandat du ministre Hamed Mohamed Ag Hamani, cette locomotive est très amortie et ne saurait combler l’espoir du peuple malien. Mamedy Dramé affirme que le dressing de dépannage est en panne, à l’entrée de Toukoto.

« Train – Quand on joue sur les nerfs de Kayes !

Sans nul doute, le bluff du siècle », peut-on lire sur la page facebook du Groupe « Kayesinfos »

La relance du trafic a besoin de vraies actions sur la base des investissements avec une implication des cheminots. Mais pas d’actes spectaculaires.

Drissa Togola

Commentaires via Facebook :