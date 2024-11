Rencontre entre le Conseil Malien des Chargeurs du Mali et le Port Autonome de Lomé

La grande salle de réunion du Conseil Malien des Chargeurs, CMC a servi de cadre pour une importante rencontre d’échanges entre le CMC et une importante délégation du Port Autonome de Lomé. Présidé par le vice-président du CMC qui avaient à ses côtés les cadres de la structure, cette rencontre a permis à la délégation du Port Autonome de Lomé d’expliquer le but de sa présence qui n’est autre chose qu’un plaidoyer pour que l’hinterland qu’est le Mali puisse avoir des débouchés à la mer dans des conditions favorables. Pour rappel le Mali est desservi par 7 ports avec des fortunes et des conditions différentes. Prenant la parole, le chef de la délégation a planté le décor en plaidant pour un partenariat gagnant –gagnant avec le Mali pour ce faire le chef de la délégation du Port de Lomé a proposé des conditions favorables permettant aux commerçants de pouvoir exercer leurs activités commerciales sans entrave et se dit prêt à accorder des facilités d’accès au port. D’ailleurs il proposa au Vice-président du CMC une participation à la journée porte ouverte pour en savoir davantage sur les potentialités du port et les conditions de son accès à comparer aux autres ports fréquentés par les opérateurs maliens. Prenant la parole le vice-président du CMC après avoir remercié le chef de la délégation du Port Autonome de Lomé pour cette initiative n’a pas manqué d’émettre certaines inquiétudes comme entre autres la longue distance, les conditions de traversée, les tracasseries routières, les frais de transit qui ne cessent de grimper. A la suite du vice-président d’autres intervenants ont souligné le problème de bordereau, celui d’assurance qui ne couvre qu’un seul siège au lieu de deux voire plusieurs.

A toutes ces préoccupations les membres de la délégation du port Autonome de Lomé ont donné des explications techniques et pensent que la porte reste ouverte pour des négociations, des pourparlers pouvant aboutir à des accords et des compromis sans compromission. La rencontre entre le CMC et le Port Autonome de Lomé s’est déroulée dans un climat de sérénité. Les échanges ont été fructueux et l’espoir semble se dessiner pour une collaboration future.

La Rédaction

