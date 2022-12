Le ministre de l’Economie de Finances a reçu en audience le Vérificateur général de la République du Rwanda M. ALEXIS KAMUHIRE le lundi 28 novembre 2022 en présence du Vérificateur général du Mali M. Samba Baby. En visite au Mali à l’invitation de son homologue malien, le Vérificateur général du Rwanda était venu rencontrer le ministre pour lui témoigner de la qualité des relations de coopération existantes et également d’explorer les possibilités de collaboration relatives à une gestion efficace des finances publiques .

Le ministre de l’Économie et des Finances a ensuite rencontré le Contrôleur général d’Etat du Burkina-Faso M. Philippe Néri Kouthon NION, à la tête d’une délégation. Il était accompagné par le Président de l’OCLEI le Dr Moumouni Guindo. Cette visite avait pour but de s’inspirer de l’expérience malienne en matière de lutte contre l’enrichissement illicite notamment l’expérience de l’Office Central de lutte contre l’enrichissement Illicite (OCLEI).

Ces deux rencontres ont été l’occasion pour le Vérificateur général du Mali et le Président de l’OCLEI de témoigner au ministre leur reconnaissance pour son accompagnement constant et celui des plus hautes autorités dans le cadre d’une meilleure gouvernance économique et financière au Mali.

Diallo avec CCOM MEF

