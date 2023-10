Éditorial : Les armées mafieuses en mouvement

Octobre est au Mali, depuis quatre décennies, le mois consacré à la solidarité. Mais ce dixième mois du calendrier grégorien de l’année 2023 aura été marqué par plusieurs assauts contre la Transition, manifestement pour contrarier l’agenda décliné pour la sortie de celle-ci et pour l’entrée dans la quatrième République. Il a fallu en effet l’annonce du report des élections générales programmées, dont la présidentielle qui sera exceptionnellement et exclusivement organisée pour sortir de la Transition, pour que tous les démons en embuscade se mettent en branle. Est-ce parce que les autorités actuelles se sont rendues coupables d’un patacaisse qui justifie les assauts tentés par X et Y contre la Transition cheminant vers sa fin ? Question évidente dès lors qu’on a vu les coupables des délinquances d’hier se mobiliser en se drapant des ailes des anges et prétendre offrir leurs services experts afin d’apporter le bonheur aux citoyens et la prospérité au pays. Ces croque-morts habillés pour la circonstance de la noble blouse blanche des médecins tentent, vainement il faut l’espérer, de s’introduire dans l’Hôpital où le Mali est soigné, en prêtant le serment d’Hippocrate. Mais s’ils réussissent leur coup- ils échoueront, c’est sûr car Dieu a pitié de notre pays-, on ne tardera pas à les surprendre sous leur vraie physionomie en train de déterrer nos martyrs pour un festin immonde.

Mais les armées mafieuses, ce ne sont pas que ces cyniques toujours incapables d’admettre le mal profond qu’ils ont causé au pays. D’autres, beaucoup d’autres, sont désormais en mouvement. C’est parce qu’on a peut-être prêté une oreille attentive aux sornettes débitées par les fuyards du Cadre d’échanges des partis politiques…pour on ne sait quoi que d’anciens ténors du régime déchu de la kleptomanie ont repris du poil de la bête. Ancien Premier ministre et anciens ministres en fuite se sont permis de s’arroger le magistère de la République en destinant, sur des tons impératifs, des missives incroyables aux autorités de la Transition. Ils feignent de s’exprimer au nom et pour le compte des citoyens qui ne cessent de réclamer pourtant qu’ils soient extradés afin qu’ils soient jugés pour être pendus.

Ce n’est pas tout. Octobre 2023 a été le seul mois de l’histoire du Mali où EDM-sa a commis le crime impardonnable d’inaugurer le cycle infernal des coupures de courant de plus de 20 heures. Il s’y ajoute, au grand dam des autorités et des Maliens, l’acte séditieux d’un Colonel de l’armée mis en mission, qui osa décider, seul, la reprise de la desserte du Mali par Air France, la capricieuse mal polie. Octobre 2023, c’est aussi l’abandon du camp de Kidal par 162 déserteurs qui ne peuvent nier leur forfaiture, leur félonie. Octobre 2023, c’est encore la reprise des offensives par Emmanuel Macron contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, la Charte du Liptako-Gourma et l’Alliance des États du Sahel, par l’intermédiaire de ses valets Macky Sall, général Mahmat Kaka et le grand Démon Alassane Dramane Ouattara. Autant de signes qui nous obligent à être vigilants et intelligents à tous les instants.

Amadou N’Fa Diallo

