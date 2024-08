Le mardi soir, les forces armées maliennes soutenues par leurs frères d’armes du Burkina Faso, ont bombardé plusieurs positions tenues par les séparatistes et leurs alliés terroristes à Tinzawaten. Du coup, le discours de réjouissance du côté des terroriste a vite changé. La propagande terroriste, depuis ce mercredi, occupe les médias étrangers et tente de faire croire que les cibles de ces attaques étaient des orpailleurs. Or, cette pratique est suspendue par une décision du ministre en charge des Mines, comme chaque année pendant la période hivernale.

« Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Cette expression juridique sied au contexte de la bataille dans la zone de Tinzawaten lorsque des groupes séparatistes du Centre stratégique permanent s’est coalisé avec le JNIM affilié à Al-Qaïda pour tendre une embuscade aux forces armées maliennes. Le bilan est lourd : plusieurs soldats sont tués et d’autres se sont faits prisonniers.

C’est dans cette euphorie qu’ils appellent une victoire sur les FAMA, que les groupes malfaiteurs n’ont pas hésité à exposer sur les réseaux des corps jonchés sur le désert en violation flagrante des droits les plus élémentaires du respect de la dignité humaine. Comment des gens qui ont filmé en direct les exactions sur des «soldats maliens » et des « combattants dits de Wagner » et leurs exécutions sommaires en montrant leur fosse commune sur les réseaux peuvent-ils invoquer l’humanité de communauté internationale sur le retour de la manivelle ? Ces « rebelles victorieux » ne savent-ils pas que courte queue se paie par courte queue ?

En effet, dans leur communiqué de propagande, ils lancent un appel « pressent aux juridictions internationales indépendantes et aux organisations de droit de l’homme à s’intéresser à ces crimes de guerre et contre l’humanité visant des populations civiles sur la base de leurs appartenances et leur choix politique, afin que leurs auteurs ne demeurent impunis ». Quelle ironie ? Ont-ils oublié en si peu de temps, les tortures, les privations des libertés, l’hécatombe commis dans certaines localités du pays par leur faute ?

Une piqure de rappel s’impose. En 2012, ce sont ces groupes rebelles pour des revendications politiques transformées en doléances sécessionnistes qui ont noué des partenaires avec des groupes terroristes qui ont commis des crimes les plus abominables dans notre pays. Des mains ont été coupées, des femmes violées et mariées de force, des civils et des militaires désarmés et tués. Bref, la liste est longue. Des victimes et des témoins vivent toujours avec les séquelles de ces faits.

Comme si ces situations n’ont pas servi de leçon, encore lors de l’embuscade contre les forces armées maliennes, ces groupes séparatistes ont réaffirmé leur connivence avec les terroristes qui ne cessent de massacrer les communautés qu’ils disent protéger. L’un des leaders de ces organisations, en l’occurrence Iyad Ag GALI, est recherché pour des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre.

Forts dans la manipulation et dans la propagande, les séparatistes du Cadre veulent tourner le sujet en présentant les victimes comme étant des candidats à la migration qui font de l’orpaillage. Depuis quand le sort des communautés est leur souci ? Celles qu’ils oppriment en les soumettant à l’esclavage. Pas certainement.

Dans tous les cas, depuis le 25 juin dernier, l’orpaillage comme chaque année, à la même période, est suspendu par une décision du ministre des Mines.

« Conformément à l’arrêté interministériel n°1907/MM-MATD-MSPEC-MEADD du 1er juillet 2015, le ministre des Mines informe l’opinion publique de la suspension des activités d’orpaillage sur toute l’étendue du territoire national de la période allant du 15 juin au 30 septembre 2024 », précise le communiqué du ministre des Mines Amadou KEITA.

Ce qui veut dire que ceux qui étaient en train d’exploiter ce site d’orpaillage étaient dans l’illégalité et dans la clandestinité, selon les textes. L’on estime par ailleurs que seuls les brigands et malfaiteurs se livrent à ces genres d’activités malsaines. À moins qu’ils ne soient des ignorants or nul n’est censé ignorer la loi. Les manœuvres pour faire passer leurs complices pour des orpailleurs ne passeront pas. Les images diffusées (des adultes barbus et costauds comme des mercenaires djihadistes) trahissent l’âge des candidats à l’émigration.

Comme toujours après chaque débandade, ils s’en prennent à la Turquie d’avoir vendu des drones à un pays souverain en vue de la protection de son territoire contre des forces du mal. Ainsi, ils invitent les autorités turques à revisiter leur politique de fourniture de drones aux militaires de notre pays.

Pourquoi ne demanderaient-ils pas à la Turquie d’arrêter seulement de les fabriquer ?

PAR SIKOU BAH

Commentaires via Facebook :