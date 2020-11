1ère édition de la Semaine nationale de l’étudiant et de l’entrepreneur : c’est du 30 novembre au 06 décembre 2020

La Semaine nationale de l’étudiant et de l’entrepreneur (SENEE) aura lieu du 30 novembre au 06 décembre 2020 à l’espace du Cinquantenaire au bord du fleuve Djoliba. Les détails de l’évènement ont été révélés au cours d’une conférence de presse, ce jeudi 12 novembre, à l’Escale Gourmande à l’ACI-200.

« Insérer dans le secteur professionnel 800 étudiants ». Tel est, selon l’initiateur de l’évènement Souleymane Kouma, l’objectif principal de la Semaine nationale de l’étudiant et de l’entrepreneur. Les étudiants, a expliqué Souleymane Kouma, sont issus de 30 universités publiques et privées de Bamako. « Chaque établissement a fourni la liste de ses 50 meilleurs étudiants », a indiqué le conférencier.

Un total de 1 500 étudiants parmi lesquels seront sélectionnés 800 étudiants qui bénéficieront de quatre jours de formation et d’accompagnement de la part du Cabinet TISSI, spécialiste de Conseil en Education pour le changement social. « Une formation 100% gratuite pour les étudiants », a assuré Souleymane Kouma. « La vision est ce qu’il faut pour le changement. La SENEE apporte cette vision aux étudiants maliens », a déclaré Estelle Bougna Fomeju, fondatrice de Tissi.

100 emplois garantis

Partenaire de l’évènement, la startup Emploi & Moi s’est engagée à insérer 100 jeunes dans le tissu économique. « Des emplois qui dépendront du profil des diplômés », a expliqué Mamadou Sanogo, CEO de Emploi & Moi. Également partenaire de la Semaine nationale de l’étudiant et de l’entrepreneur, le programme Diaspora Entrepreneurship (DSV) s’est engagé à apporter son expertise à Nour Communication, organisatrice de l’évènement.

Le coût global du salon est estimé à 89 millions FCFA. Avec ses équipements de haute qualité et sa capacité logistique avérée, le PDG d’Arica Scène Abou Guitteye, s’est engagé à fournir l’équipement nécessaire à la réussite de la SENEE. Du matériel dont la valeur de location est estimée par Souleymane Kouma à 20 millions FCFA.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

