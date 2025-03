Le ministre de l’Éducation Nationale, Dr Amadou Sy Savané a présidé le samedi 1er mars 2025 à l’école fondamentale de l’Hippodrome extension, la cérémonie nationale officielle de la commémoration de la 10ème édition de la Journée Africaine de l’Alimentation Scolaire au Mali. Animée sous le thème « Ensemble, soutenons les cantines scolaires endogènes pour un repas nutritif à l’école », un véritable appel à la mobilisation quand on sait l’importance des cantines dans le système éducatif.

La Journée Africaine de l’Alimentation Scolaire, instituée le 1er mars depuis 2016, mobilise et sensibilise sur l’importance de l’alimentation scolaire. De plus, elle mobilise l’ensemble des acteurs concernés, notamment les décideurs, les acteurs locaux ainsi que les partenaires techniques et financiers autour des enjeux de l’alimentation scolaire, épine dorsale du système éducatif.

Depuis l’adoption de la Politique Nationale de l’Alimentation Scolaire en 2009, le Mali s’est engagé à assurer le développement de l’enfant à travers une alimentation saine et équilibrée dans les cantines scolaires.

« Le gouvernement de la République sous les hautes instructions de son Excellence le Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, est engagé à créer les conditions nécessaire à l’égal accès de tous les enfants à l’école, à accorder une attention particulière aux écoles situées dans les zones les plus vulnérables pour faire de l’égalité des chances une réalité à l’école malienne. », a dit le ministre Sy Savané pour souligner l’engagement du gouvernement et ses partenaires pour l’alimentation scolaire. Poursuivant sur les efforts engagés, il a ensuite présenté la situation de l’alimentation au titre de 2025. Qui présente un taux de couverture nationale de 19,47%, soit 700 000 bénéficiaires dont 46,93% de filles, fréquentant 2661 cantines scolaires. De plus, il a indiqué que pour cette année l’Etat investira près de six milliards dans l’alimentation scolaire.

Quant à la directrice de l’Académie de la Rive Gauche de Bamako à l’instar de la directrice des cantines scolaires, Diop Sika Traoré, elles ont toutes deux souligné l’importance des cantines dans le système éducatif, notamment le maintien des élèves à l’école, leur apprentissage etc. A l’occasion, elles ont joint leurs voix à celle du ministre pour remercier les partenaires de l’école et solliciter davantage l’engagement des collectivités territoriales pour l’implantation et l’approvisionnement des cantines.

La cérémonie s’est terminée par l’inauguration d’une cantine réalisée dans l’enceinte de l’école fondamentale de l’Hippodrome extension.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

