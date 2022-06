Un étudiant de l’Institut Confucius de l’ULSHB et une élève de la classe Confucius du lycée Oumar Bah ont été distingués, le vendredi 10 juin 2022,lauréats des 21ème et 15ème éditions du concours international de la langue chinoise. Ils défendront les couleurs du Mali dans les catégories étudiant et élève dans les prochains mois à Beijing.

La phase finale des deux éditions s’est déroulée à l’Institut Confucius de l’Université des Sciences Humaines de Bamako, en présence de l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, Chen Zhihong, le corps enseignant et le Chef de Cabinet du Ministre en charge de l’enseignement supérieur. Le concours a opposé plusieurs étudiants et élèves dans leurs catégories respectives. Pour les étudiants, il fallait convaincre les membres du jury d’une prestation en live marquée par la présentation du candidat lui-même, un discours sur un thème bien spécifique et une prestation artistique en langue chinoise. Et quant aux lycéens, le candidat ou la candidate devrait faire sa présentation et une prestation artistique en langue chinoise dans un temps imparti.

Au terme d’une compétition riche en suspense, Mama Bouaré, étudiant en licence II à l’université des lettres de Bamako, a été retenu par le jury comme lauréat de la 21ème édition de concours de langue chinoise. Et Fatoumata Tounkara, du lycée Oumar Bah, a été retenue comme lauréate du prix d’excellence de la 15èmeédition de la catégorie Lycéen. Les deux récipiendaires devront prendre part au concours mondial que l’institution Confucius organise chaque année à Beijing.

L’organisation du concours au niveau du Mali est une initiative de la classe Confucius du lycée Askia et de l’Institut du même nom de l’ULSHB, en collaboration avec l’ambassade de la Chine au Mali. Ce concours est un ‘’ pont vers le chinois’’, tant il répond aux besoins de l’apprentissage de la langue, la littérature et la culture chinoises à l’étranger.

L’Ambassadeur de Chine au Mali, Chen Zhihong, au nom de son pays, a salué les corps enseignants pour leurs efforts inlassables en faveur de la cause de l’enseignement de la langue chinoise au Mali. Pour lui, le concours international de la langue chinoise, organisé chaque année, est un pont qui met en relief l’importance de la communication et des échanges entre les différentes ethnies dans lesquels la langue joue un rôle intermédiaire très important. Toujours selon le diplomate chinois, le thème du concours, consacré au ‘’monde et à la famille’’, est un reflet des meilleurs vœux des Chinois pour la paix et l’ordre international. Il a loué les théories de Confucius qui, selon lui, reflètent la philosophie traditionnelle de la nation chinoise de rechercher l’harmonie, d’aimer la paix et de prôner la cohésion.

Dans le même registre, le proviseur du lycée Askia Mohamed, Mamadou Camara, a expliqué que ces deux concours permettent de construire un pont entre les apprenants de la langue et de la culture chinoises à travers le monde. L’occasion a été indiquée pour lui de rendre un hommage à la coopération culturelle entre le lycée Askia et le centre Chinois pour l’Education internationale et le centre d’Enseignement des langues et de la coopération internationale relevant du Ministère de l’éducation de la Chine. Enfin, le Chef de Cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur du Mali, Yacouba Kébé, a magnifié la coopération sino-malienne qui fête ses 62 ans cette année. Aussi, a-t-il salué la réalisation des infrastructures scolaires et universitaires par le gouvernement chinois au Mali. M. Kébé a conclu que l’enseignement de la langue chinoise doit prendre sa place dans le raffermissement des relations entre le Mali et l’Empire du milieu.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

