Le mardi, 16 juin 2029, le Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, a décidé de mettre fin à la crise scolaire en appliquant l’article 39 qui était à la base de la paralysie de la crise. C’était lors de sa rencontre au Centre International de Conférence de Bamako (CICB), avec les forces vives du pays. IBK l’a déclaré en ces termes : «J’ai décidé de mettre fin à la crise scolaire en appliquant l’article 39». Après l’annonce de la bonne nouvelle par le chef de l’État, le gouvernement malien, à travers la commission de conciliation, n’a pas tardé a signé un accord avec les enseignants grévistes pour exécuter l’ordre du chef de l’État. Les documents de l’accord ont été paraphés le 17 juin entre les différentes parties. Dans le contenu de l’accord, il est dit que la grille indiciaire du corps des enseignants a été revalorisée à hauteur de 20%. L’indice plafond pour la catégorie A du corps des enseignants est désormais de 1267 à compter de janvier 2019 et l’indice plafond à 1382 à partir de janvier 2021. Cet accord sera appliqué sur le salaire du mois d’août 2020 ou septembre 2020 au plus tard en cas de difficultés de paiement. Concernant les arriérés de 2019, le procès-verbal de conciliation précise que le « paiement interviendra un mois » après l’application de l’article 39 sur le salaire ou au plus tard le mois qui suivra. Une commission d’élaboration d’avant-projet de grille salariale sera mise en place et commencera ses travaux le 25 juin 2020.

