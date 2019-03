C’est le lundi 18 mars 2019 que Monsieur Itous Ag Ahamed Iknane le nouveau locataire de l’Académie d’Enseignement de Ségou, a rencontré les responsables des établissements secondaires privés et publics dans la salle de conférence de l’Académie d’Enseignement de Ségou. Il s’agissait pour le nouveau Directeur de nouer contact avec ses partenaires stratégiques qui jouent un rôle de taille dans l’atteinte des ses missions.

Arrivé au moment où le paysage de l’enseignement traverse une zone de turbulences, le nouveau DAE de Ségou promet de traiter les établissements privés et publics sur le même pied d’égalité. Il s’engage à suivre à bras-raccourcis l’état d’exécution des programmes, la date des examens, les rapports des établissements. Pour ce faire, il a appelé tous les acteurs clés de l’éducation sur le plan régional à la proactivité pour insuffler un souffle nouveau à l’enseignement à Ségou.

Marié et sans enfant, M.Itous Ag Ahmed est un professeur principal d’Enseignement secondaire de 1ère classe. Reconnu dans le paysage scolaire pour son courage et son opiniâtreté, il dresse un long parcours dans le milieu de l’enseignement au Mali. Il remplace désormais à la tête de de l’Académie d’Enseignement de Ségou, M. Moctar Ould Oumera.

A la différence des autres DAE régionales, celle de Ségou constitue une grosse académie qui couvrant les ordres d’enseignement de plusieurs cercles. Elle demeure le laboratoire pour l’expérimentation des nouvelles méthodes entrant dans le système éducatif.

« L’Académie de Ségou est classée parmi les meilleures en termes de résultats et est le cobaye pour tout nouveau produit, je compte avec votre accompagnement pour élever encore plus haut ses» a lancé le nouveau DAE aux partenaires scolaires de la cité des Balanzans. Un espace qui a donné l’occasion au nouveau DAE de mieux connaitre les responsables de ses écoles et surtout de recenser leurs problèmes et recommandations pour une bonne collaboration au profit du secteur de l’éducation à Segou. « Nous allons multiplier ces cadres de concertations pour mieux communiquer entre nous et unir nos forces pour l’émergence de l’école Ségovienne »a-t-il donné comme assurance en guise de conclusion.

Dioro Cissé depuis Ségou

