Cela fait plus d’un an que l’Ex- Dnafla n’a plus de directeur général et d’adjoint. Cette absence se fait sentir sur la bonne marche du service. Le ministre de l’Education est interpellé.

La direction nationale de l’alphabétisation fonctionnelle, est depuis plus d’une année sans directeur général, sans directeur adjoint. Les deux ont prévalu leur droit à la retraite. Le DGA, nonobstant sa retraite continuait à gérer les affaires jusqu’à une date récente. Même illégal, le DGA s’est donné cette prérogative de viser et signé les dossiers déposés sur sa table. Il y a de cela quelques jours, la délégation de signature lui été retiré. Autrement dit, le DGA n’est plus autorisé à apposé sa signature sur les dossiers du service. Toutefois, malgré son statut il continue à occuper son bureau comme si quelqu’un du Cabinet du ministère de l’Education l’encourage et à se sentir DGA.

En l’absence d’un DG et d’un DGA, c’est les chefs de division qui évacuent les affaires courantes. Ces actions ne sont pas sans conséquences sur le bon fonctionnement du service. Plusieurs agents dudit service souhaitent que le ministère de l’Education s’attèle à la nomination d’un nouveau directeur général et d’un adjoint. Ce vœu du personnel s’explique par le fait que parfois il y a conflit de compétence entre les chefs de division par rapport à la personne la mieux indiquée pour signer tel ou tel document.

Pour la bonne marche du service et la continuité des affaires, il urge pour le ministre de l’Education de nommer très rapidement un directeur à la tête de l’Ex Dnafla. Il ne s’agira pas pour Mme Sidibé Dédéou de nommer pour nommer mais de chercher « l’oiseau rare », un vrai connaisseur des langues nationales doté d’un esprit d’équité. Chose qui a manqué dans ledit service.

Les formations étaient l’apanage de quelques personnes choisies par les anciens responsables de la structure. Toute chose qui a fait des frustrés.

Djibril Diallo

