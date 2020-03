Engagée au Mali dans le secteur de l’Education, l’ONG internationale Educo a officiellement lancé son programme «brochure Filles Boursières». La cérémonie de lancement a eu lieu, ce lundi 08 mars, à la Cité des Enfants de Bamako. C’était au cours d’un panel intergénérationnel sur les droits des enfants et des femmes au Mali. Les activités ont été présidées par le représentant du ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille.

«Faire passer des messages de plaidoyer et de témoignage à l’adresse des décideurs afin de contribuer à la prise de mesures juridiques favorisant la protection des droits des femmes et des filles».Tel est, selon Mme Ballo Aminata Koné, Point Focal Droits de l’enfant à Educo Mali, l’objectif de la journée Educo. Une séance d’échanges qui a réuni entre autres: Mme Aïssata Amadou BOCOUM,présidente du Conseil Consultatif National des Enfants et Jeunes (CCNEJ); Mme Diallo Sitan Fofana, Présidente de l’Association pour la défense des droits des aides ménagères (ADDAD) et une spécialiste en genre.

Prenant la parole, Aïssata Amadou BOCOUM a haussé le ton contre des conventions adoptées mais jamais appliquées au Mali. La présidente du Conseil Consultatif National des Enfants et Jeunes a dénoncé le mariage précoce des enfants. Quant à Diallo Sitan Fofana, elle estime que le premier combat de son association, c’est le combat contre la maltraitance des femmes par des femmes. La Présidente de l’Association pour la défense des droits des aides ménagères révèle que l’emploi des aides ménagères à Bamako n’est autre que l’exploitation des femmes par les femmes. Pour Ballo Aminata Koné, les femmes au Mali ne demandent pas de faveur. «Elles veulent justes qu’on leur donne l’opportunité, comme aux garçons de se former et de travailler», indique le Point Focal Droits de l’enfant à Educo Mali.

Brochure Filles Boursières

Au Mali, les filles sont mises à l’école, elles partent à l’école au niveau fondamental. Mais le problème, indique Ballo Aminata Koné, c’est le maintien des filles dans les écoles. C’est pourquoi dans le cadre du Projet d’accès et de maintien des filles les plus défavorisées au cycle fondamental, Educo Mali intervient dans des localités dans la région de Ségou. Des soutiens matériels et financiers apportés à 2082 filles, avec un taux de réussite de 72%.

Ces actions ont donc été compilées dans une brochure dénommée «Brochure Filles Boursières». «Grâce à nos actions de sensibilisation, les populations sont en train de prendre conscience qu’on peut compter sur les filles et qu’elles peuvent devenir des leaders de demain», a conclu Mme Ballo.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

