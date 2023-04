Mali : la journée de la langue chinoise célébrée sous le signe de la facilitation du dialogue entre les civilisations

Au Mali, la 14ème édition de la journée internationale de la langue chinoise a été célébrée, ce mercredi 25 avril, à Bamako par l’Ambassade de la République populaire de Chine au Mali en collaboration avec l’Institut Confucius de l’université des Lettres et des Sciences humaines au Mali et la classe Confucius.

«Facilité le dialogue entre les civilisations ». Tel est thème retenu par le gouvernement Chinois pour célébrer la journée du 20 avril de chaque année dédiée à la langue chinoise. Ce sont les locaux de l’Institut Confucius de l’Université des Lettres et des Sciences humaines qui abrité les festivités de cette journée sous la présidence du Chargé d’affaire de l’ambassade de Chine, Liu Kaiyuan. D’emblée, le diplomate chinois a loué le rôle que la Chine joue dans les échanges internationaux. Pour comprendre cette Chine, le Chargé d’affaire estime qu’il réside dans la modernisation voulue par le Parti Communiste chinois qui s’est engagé dans une marche grandiose pour faire avancer sa modernisation en toute indépendance.

«Jadis pauvre et arriérée, la Chine est aujourd’hui la deuxième économie mondiale et le premier pays en terme de commerce de marchandises, de réserve de devises et d’industrie manufacturière », a déclaré Liu Kaiyuan, ajoutant que la Chine a mis en place les plus grands systèmes d’éducation obligatoire, de protection sociale et de santé au monde. Toujours selon lui, la modernisation de la Chine est marquée par l’équilibre entre la civilisation matérielle et la civilisation spirituelle qui ouvre les meilleures perspectives au progrès de la société humaine. Pour le Chargé d’affaires de l’Ambassade, l’apprentissage de la langue chinoise aidera à consolider l’amitié sino-malienne et sino-africaine. Celle-ci, a-t-il précisé, est déjà caractérisée par des bases solides sur la plan des relations diplomatiques qui ont permis la construction des usines dans le secteur de l’industrie, des infrastructures sanitaires et éducatives .

« Depuis 1965, le gouvernement chinois a offert l’opportunité d’étudier en Chine à plus de 2000 étudiants maliens », a -t- informé annonçant la fin de la construction de la deuxième phase du Campus de Kabala. Enfin, le Chargé d’affaire, Liu Kaiyuan dira que le Mali et la Chine sont dotés d’une longue et même histoire, toutes victimes de l’impérialisme et du colonialisme. Il parle d’un renouveau pour les deux pays et invite les jeunes à perpétuer l’amitié traditionnelle avec une grande responsabilité.

Pour sa part, le Recteur de l’ULSHB a au nom du gouvernement malien rendu hommage à la coopération sino malienne qui, selon lui, s’est soldée par la réalisation d’infrastructures importantes pour le développement du Mali. Selon lui, la langue chinoise est l’une des langues officielle du système des Nations-Unies et importante dans les échanges internationaux. Parce que, dit-il, elle est parlée par le quart de la population mondiale. Le recteur a salué les efforts des enseignants de l’Institut Confucius et de la classe Confucius pour leur perspicacité dans la transmission de l’enseignement de la langue chinoise aux étudiants et les élèves maliens. Le Mali a occupé récemment la deuxième place du concours international de la langue, preuve que la langue chinoise est bien partie au Mali. La date du 20 avril a été instituée par l’Organisation des Nations-Unies comme la journée de la langue chinoise en 2010. Au Mali, sa célébration initiée par l’ambassade de la Chine populaire a été marquée par imitation des pas de danses du terroir chinois, les jeux interactifs sur la compréhension du riche patrimoine culturel, le récit des poèmes et chants en langue chinoise par les étudiants Maliens.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

