Rentrée scolaire : Une reprise sous de bons auspices

Ce lundi 4 novembre 2024, a eu lieu la rentrée des classes pour les structures d’éducation préscolaire et spéciale, les écoles fondamentales, les instituts de formation des maîtres et les établissements d’enseignement secondaire général, technique et professionnel, ainsi que des structures de l’éducation non formelle du pays. Cette reprise s’est déroulée dans de bonnes conditions malgré un contexte de crise économique et financière très difficile pour les parents d’élèves qui ont souffert pour l’achat des fournitures scolaires.

L’engouement était à son comble ce lundi matin, jour de rentrée scolaire dans plusieurs établissements scolaires publics et privés sillonnés.

Au complexe scolaire “Rosey Abantara” de Sokorodji en Commune VI du district de Bamako, dès 6 h 45 minutes, les élèves, tous bien habillés et sacs à dos accompagnés de leurs parents ont commencé à prendre d’assaut la cour dudit établissement.

Les professeurs qui ne se sont pas vus depuis quatre mois se font des accolades de retrouvailles et se tutoient. Idem pour les élèves qui ont passé pour les classes supérieures. Les nouveaux élèves qui viennent tout juste de s’inscrire essaient de prendre la température de l’établissement en se faisant des nouveaux amis.

“Nouveau chapitre, nouvelles aventures ! La rentrée scolaire est là, et nos élèves de Rosey Abantara sont plus que jamais motivés. Avec leurs cartables remplis d’espoir et leurs têtes pleines d’idées, ils sont prêts à relever tous les défis de l’excitation, l’appréhension, mais surtout, l’envie d’apprendre et de découvrir. Bonne rentrée à tous les élèves du Mali !” commente un responsable de Rosey Abantara.

Plus loin, à 400 mètres de Rosey Abantara, se situe le complexe scolaire “Oulématou Dembélé”. Sur place on a trouvé le même engouement des élèves décontractés et prêts pour cette rentrée des classes qui a pris un léger retard en raison des pluies diluviennes.

“Je suis vraiment contente de cette reprise des classes après quatre mois de vacance. En plus de mon admission en classe de 12e année, je suis vraiment contente de revoir mes anciens amis de classe après de longs mois”, jubile Fatoumata Touré, la nouvelle candidate au baccalauréat.

A 7 h 30 minutes tout le monde est appelé pour la montée des couleurs. Ensuite élèves et professeurs regagnent les salles de classes pour le démarrage officiel de la rentrée scolaire au titre de l’année 2024-2025. Après les présentations d’usage entre élèves et professeurs, cette première journée de la rentrée scolaire a été débutée par une leçon modèle introductive qui a pour thème: “l’entrepreneuriat”

Néanmoins l’administration scalaire du complexe scolaire “Oulématou Dembélé” a salué la pertinence de la thématique choisie qui selon elle, est une belle occasion pour des centaines de milliers d’élèves Maliens de comprendre les défis du sous-développement du Mali et du chômage des jeunes, pour inventer des solutions de demain de développement et de l’emploi pour notre économie.

Pour les responsables de l’éducation, cette reprise des classes se passe normalement. Ils martèlent que toutes les dispositions idoines ont été prises pour éviter un chamboulement de l’année scolaire. Mais pour les parents d’élèves, cette rentrée scolaire intervient dans un contexte économique très difficile, car même le prix de l’ardoise est salé cette année.

“Pour cette rentrée, et au regard de la situation économique et financière que traverse le Mali, j’ai dû faire des acrobaties pour subvenir aux besoins de mes enfants pour l’achat de fournitures scolaires. J’avoue que tout est cher sur le marché même le prix de l’ardoise a connu une hausse vertigineuse”, constate Ibrahim Samaké, un parent d’élève.

Malgré la situation économique, les parents d’élèves espèrent que cette nouvelle année scolaire ne connaîtra pas de perturbation avec des grèves, mais plutôt une année scolaire normale avec l’organisation des examens et concours sans fraude.

Ousmane Mahamane

Commentaires via Facebook :