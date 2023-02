Sortie de la 3eme promotion de l’université Mary Saint Claire : Des assurances pour un emploi stable pour tous

Sous la présidence de la promotrice, Mme Keïta Mariam Bouaré, la sortie de la 3ème promotion de l’Université privée Mary Saint Claire baptisé Pr Akory AG Iknane, Directeur général de l’Institut national de Santé publique a été célébrée le vendredi 28 janvier 2023. Le présent événement couplé à celle de la 1ère et 2ème promotion a été marqué par la remise de diplôme aux étudiants méritants, des attestations aux partenaires et les témoignages des parents qui ont manifesté leur satisfaction s’est déroulée dans l’enceinte de ladite université sis à Missabougou.

Créée en 2017, l’Université Privée Mary Saint Claire devient l’une des structures les plus viables et fiables dans la formation des cadres maliens. Le groupe Mary Saint Claire de la maternelle à l’Université, intervenant au niveau de tous les ordres d’enseignement contribue au renforcement efficace du système éducatif malien. L’Université privée dont il s’agit aujourd’hui garantit l’employabilité de ses étudiants par non seulement la qualité des enseignements dispensés, dans les filières porteuses, mais aussi de l’engagement de la promotrice, Mme Keïta Mariam Bouaré, aujourd’hui icône dans le monde des entreprises.

Pour la circonstance, le Directeur général de l’Université, Cheikna Hamala Bathily indiquera que l’Université Privée Mary Saint claire entend offrir aux bacheliers un cadre et un enseignement de qualité dans les domaines de la gestion, du droit et de l’ingénierie et de

l’informatique au niveau licence et Master. Aujourd’hui, indique-t-on, la notoriété de l’Université Mary Saint Claire dépasse nos frontières. Car, précise le DG Bathily : «Nos formations sont organisées selon les standards du LMD et nos programmes sont habilités par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et depuis décembre 2022 par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) ». Des reconnaissances assurent inéluctablement aux diplômes de la présente université une visibilité et une lisibilité sur le plan national, africain et dans le monde. Car, explique Bathily, le CAMES a pour mission de coordonner les systèmes d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique afin d’harmoniser les programmes et les niveaux de recrutement dans les différents établissements des pays membres.

Convaincue de la qualité des enseignements dispensés à ses étudiants, annonce le DG, la promotrice de l’université, Mme Kéita Mariam Bouaré, excellente entrepreneuse de renommée, a décidé d’ouvrir aux étudiants de l’université, les portes de ses entreprises évoluant dans plusieurs secteurs d’activités. Aussi, déclare l’orateur, a titre exceptionnel, la Promotrice a décidé d’accorder un contrat de travail d’une durée de 6 mois au major de

promotion afin de lui faciliter son insertion professionnelle et 1er de chaque filière, un stage rémunéré de six mois.

S’agissant de la promotrice de l’Université privée Mary Saint Claire, Mme Keïta, Mariam Bouaré, elle a encouragé le corps enseignant à poursuivre l’enseignement de qualité qu’ils dispensent avant de féliciter les étudiants pour leur assiduité et les parents d’élèves pour leur accompagnement. Ainsi, promet-elle son engagement continu à promouvoir les conditions de travail des enseignants et des étudiants ainsi que pour l’insertion socioprofessionnelle des étudiants.

Dans son intervention, le parrain de cette 3ème promotion de l’Université Mary Saint Claires composée de 33 étudiants, Pr Akory Ag Iknane se dit émerveillé à la découverte de cette université. De son point de vue, eu égard à l’enseignement des filières porteuses, il ne doit pas avoir d’inquiétude pour l’employabilité des récipiendaires. Car, ces filières sont en parfaite adéquation avec le marché de l’emploi. Pour le parrain, le master est infime dans le domaine du savoir. Le savoir s’acquiert tous les jours. Partant, exhorte-t-il la 3ème promotion à poursuivre leur quête du savoir afin de devenir meilleur dans leurs. Aussi, conseillera-t-il, « avoir la tête pleine ne suffit plus pour être meilleur, le savoir-faire constitue également un élément clé.

Oumar KONATE

