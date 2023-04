Élections au Mali : Ça balance entre MADT et AIGE

Selon Mamadou Lassine Diarra du consortium-ELE, membre aussi de la Mission d’Observation des élections au Mali (Modele-Mali), l’élection est organisée au Mali par l’Autorité indépendante de Gestion des élections (AIGE) et le gouvernement, à travers le ministère de l’Administration territoriale et des Collectivités locales. Par contre, M. Diarra s’inquiète de l’allure que cette cogestion est en train de prendre dès le départ.

Aux dires de Mamadou Diarra, lors de la conférence de présentation de rapport de Modele-Mali, l’organisatrice principale des élections au Mali, est l’AIGE selon l’article 4 de loi électorale 2022, modifiée 2023. Et que le gouvernement à savoir, le ministère de l’Administration territoriale ne vient qu’en appui. Cela est dû à plusieurs raisons, d’abord le non pérennité de l’AIGE qui n’est active qu’en période électorale et le non couverture de l’ensemble du territoire par l’AIGE.

Donc pour M. Diarra, c’est normal que les deux (AIGE et MADT), gèrent les élections ensemble mais il s’inquiète de l’allure que cette cogestion affiche dès le départ. A l’en croire, les mises en place des coordinations régionales, communales et de cercles de l’AIGE sont intégralement effectuées par le ministère de l’Administration territoriale. Il a ajouté que certains membres de l’AIGE ont fait savoir que c’est une réquisition de l’AIGE elle-même. Mais pour lui, ça craint. Sauf si, c’est dans le dessein simple de l’organisation rapide des élections pour le retour à l’ordre constitutionnel, soutient-il.

A en croire M. Diarra, si cette dynamique de gestion continue où le gouvernement a plus de marge de manœuvre dans la gestion des élections que l’AIGE, il faut s’attendre à des élections contestées. Il rappelle que l’AIGE est le fruit des contestations des gestions des élections par l’Administration territoriale. Donc inutile pour lui, de retourner à une gestion identique. Il finit par inviter les membres de l’AIGE à prendre en main la gestion des élections, de se mettre devant. Selon la loi électorale malienne, c’est l’AIGE qui organise les élections au Mali, précise-t-il.

Koureichy Cissé

