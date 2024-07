Le lundi 1er juillet 2024, s’est tenue au Centre régional agronomique (CRRA), une session de formation des formateurs sur les techniques de reforestation en matière d’adaptation aux changements climatiques.

La session avait pour objectif de renforcer les capacités des agents techniques des ONG partenaires de Seco-ONG et des structures techniques de l’agriculture et des eaux et forêts sur les thématiques de gestion durable des terres et des eaux (GDTE), et de reforestation.

Il s’agira de renforcer les capacités techniques des participants sur les stratégies d’adaptation et d’atténuation aux effets des changements climatiques, former les participants sur les aspects théoriques et pratiques des thématiques de GDTE et de reforestation, partager avec les participants les outils de formation (modules et cahier de participants). Être capable de produire des fiches d’animation sur les thématiques retenues adaptées et applicables dans le contexte spécifique des bénéficiaires. Ces objectifs, selon les acteurs, visent à doter les participants de compétences nécessaires pour répliquer efficacement les techniques de GDTE et de reforestation pour aider les communautés à ‘adapter aux défis posés par les changements climatiques.

Selon Mory Moussa Konaté, directeur exécutif de Seco-ONG, Secrétariat de concertation des ONG maliennes, il y aura, au cours de la session, non seulement des modules de reboisement, de régénération naturelle, mais aussi les techniques de conservation des eaux et des sols.

A souligner que le consortium “Benkadi” a pour ambition d’améliorer la participation citoyenne, différente dans chacun des pays membres, en participant à créer une société civile forte et dynamique, travaillant en synergie pour influencer les politiques publiques du changement climatique à la lumière de l’objectif de développement durable (ODD) 13 et des ODD connexes tant au niveau des Pays que de la sous-région ouest africaine.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :