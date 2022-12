La Fondation Oumar Mohamed Sokoré a entrepris depuis le mardi 13 décembre 2022 des travaux de nettoyage du monument de la paix. Un acte citoyen, patriote selon Oumar Mohamed Sogoré le président de ladite fondation par ailleurs investie dans d’autres actions humanistes et humanitaires dans le pays.

« Aujourd’hui nous sommes là parce que nous pensons que chaque malien doit faire ce qu’il peut pour son pays », tels ont été les mots du président fondateur de la Fondation Oumar Mohamed Sogoré internationale initiatrice de l’assainissement du monument de la Paix. Pour M. Sogoré l’acte vaut son pesant d’or en lieu et place des paroles et critique. D’où cette initiative qui se veut une contribution citoyenne et patriote dans le maintien de la cohésion sociale et de la stabilité du pays.

Le président Sogoré estime également que le présent acte consiste à aider et agir autrement, un apport à la construction de l’édifice national. Et d’ajouter que sa Fondation est engagée plus dans l’action que les discours. Et ce à travers ses trois grands axes d’interventions à savoir le parrainage des enfants démunis en plus de l’accompagnement de leurs parents. Toujours selon son président, la fondation initie également des campagnes de sensibilisation et de couverture sociales, et elle joue un rôle d’avocat du peuple permettant ainsi aux sans voix de s’exprimer et de voir leurs droits défendus. Quant au présent acte, il s’agit d’assainir la ville de Bamako singulièrement le monument de la Paix qui est astiqué au centimètre près par les agents de nettoyage de l’entreprise dont M. Sogoré est propriétaire.

Présent au coup de lancement le représentant municipal Mohamed Kéïta, s’est réjoui de l’initiative qui s’inscrit dans le mandat de la maire selon ses dires. Aussi, il a assuré de leur disponibilité pour accompagner la fondation dans sa tâche.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

