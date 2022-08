Cette campagne de reboisement, fruit du partenariat public-privé, porte sur la mise en place de 300 pieds de Khaya senegalensis pour une superficie de 0,75 ha de berge à stabiliser

Ce lundi 22 août 2022, sous la conduite du Premier ministre par intérim et non moins ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maiga, les membres du Gouvernement ont chacun planté un arbre dans le village de Dianeguéla. Le choix de ce village se trouvant sur la berge du fleuve Niger pour abriter la présente cérémonie de lancement n’est nullement un fait du hasard. Il se justifie amplement par l’état de dégradation avancée des berges, suite aux effets néfastes des changements climatiques et des mauvais comportements anthropiques qui y sont exercés. Il s’agit : des coupes abusives, de maraîchage, d’exploitation des gravats, sans oublier les occupations illégales qui ont suffisamment entamé la superficie des servitudes de nos cours d’eau. Lesquels constituent de nos jours une menace exécrable pour la biodiversité aquatique.

Ainsi, le thème de cette stratégie qui est à sa 28ème édition avec pour thème : « Une seule terre, agissons ensemble » a pour but principal d’éveiller les consciences, tant au niveau régional que national. Ce faisant, elle s’est fixée certains nombres d’objectifs, à savoir : la restauration des terres dégradées et la lutte contre la désertification ; l’embellissement des agglomérations pour un meilleur cadre de vie ; la réalisation de divers types de plantations pour la satisfaction des besoins en énergie domestique, en bois de service et bois d’œuvre ; la conservation de la diversité biologique etc.

Pour le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Modibo Koné, le programme de cette année pour le district de Bamako s’articule autour des actions suivantes. Il s’agit, entre autres de : la production de 2.500.000 plants toutes espèces confondues ; le reboisement de 20 ha, toutes catégories de plantations confondues (ombrage, alignement, espace vert, haie vive, bosquet, enrichissement et protection des berges) ; la mise en œuvre d’une campagne de communication et de sensibilisation portant sur 10 émissions radio; la formation de 50 pépiniéristes privés.

Toujours aux dires du ministre Koné, la présente cérémonie, au-delà de la symbolique, est pleine de signification car elle marque le lancement des activités de reboisement et de restauration durant la campagne 2022 sur toute l’étendue du District de Bamako.

Et Modibo Koné de faire comprendre que le fleuve Niger joue un rôle important dans la vie des populations et dans l’équilibre de l’écosystème urbain du district de Bamako, d’où l’impérieuse nécessité de sa protection et de sa préservation.

A noter que la situation environnementale de notre pays se caractérise par une dégradation continue des ressources naturelles.

Diakalia M Dembélé

