Changements climatiques : Plaidoyer pour améliorer la résilience de nos communautés vulnérables

L’atelier pour la campagne de plaidoyer pour l’intégration des changements climatiques dans les PDESC s’est tenu le 19 septembre 2024, dans la salle de Conférence de la DNAF du Ministère du Développement Rural à Bamako. Le lancement des activités a été présidé par le représentant du ministre de l’Environnement, de l’assainissement et du développement durable, Ladji Camara.

SECO-ONG, à travers le programme Benkadi, a organisé un atelier pour la campagne de plaidoyer pour l’intégration des changements climatiques dans les PDESC. Ladite campagne vise les décideurs et les Communes d’intervention pour faciliter l’intégration des changements climatiques dans les PDESC. Il s’agissait, au cours de cet atelier de présenter les résultats atteints du programme Benkadi, en matière d’accompagnement des communes dans l’élaboration et la prise en compte des changements climatiques dans les PDESC, échanger sur les démarches, les opportunités et sources de financements des processus d’élaboration des PDESC, amener les communes de la zone d’intervention de Benkadi/SECO qui n’ont pas encore commencé le processus d’élaboration des PDESC à prendre un engagement formel de finaliser l’exercice avant la fin du programme, mener des activités de communication grand public pour faciliter le financement des PDESC.

Dans son discours, le Secrétaire générale du Conseil d’Administration du SECO-ONG/Mali, Alkaou Kanouté, a fait savoir que SECO-ONG, à travers le Programme “Benkadi” compte soutenir les efforts déjà entreprises par les différentes parties prenantes pour améliorer la résilience de nos communautés vulnérables face aux changements climatiques. Il dira qu’en s’appuyant sur les 24 communes d’intervention, le Programme “Benkadi” du SECO-ONG souhaite poursuivre, élargir et approfondir les réflexions en cours sur les questions climatiques en général et particulièrement celles qui portent sur leur prise en compte dans les politiques et programmes au niveau local, régional et national.

Le représentant du ministre expliquera que l’atelier cadre avec la politique du gouvernement dans le domaine du changement climatique. Il aide le ministère de l’Environnement, de l’assainissement et du développement durable dans ses tâches. Il a salué, à cet effet, cette activité de plaidoyer qui, selon lui, va inciter d’autres ONG et partenaires à accompagner notre pays à combattre les effets néfastes du changement climatique

Le Programme “Benkadi” du SECO-ONG fait partie de la grande famille du Consortium du même nom un grand Programme Régional de Plaidoyer Lobbying pour l’atténuation et l’adaptation aux effets des Changements Climatiques en Afrique de l’Ouest pour la période 2021-2025 sur financement du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Au Mali, le Programme “Benkadi” couvre 24 Communes de quatre (4) Cercles des Régions de Bougouni, Dioïla et Koulikoro. Pour le niveau national, “Benkadi” mettra l’accent sur l’influence des Politiques Publiques dans le domaine de l’Environnement et des Changements Climatiques par le SECO-ONG et ses Partenaires stratégiques.

Ibrahima Ndiaye

