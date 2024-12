Clôture du Hackaton sur la recherche et innovation sur les changements climatiques : Le projet « De la désertification à l’espoir » remporte le 1er prix

Le projet « De la désertification à l’espoir » a remporté le premier prix du hackaton « Recherche et innovation sur les changements climatiques », organisé par l’ Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) au Mali en partenariat avec l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologie de Bamako(USTTB). C’était lors de la cérémonie de clôture, tenue le 20 décembre 2024 à la Colline de Badalabougou (Bamako) en présence des cadres des deux organisations dont le Responsable du Bureau National de l’AUF, Dr Sékou Mamadou Tangara, le Doyen de la Faculté des Sciences et Technique (FST), Bernard Sodio ainsi que le Responsable des formations du Bureau National de l’ AUF, Sirima Kéïta.

Le changement climatique est une réalité, et ses effets se sont récemment fait ressentir dans notre pays, en témoignent les dernières inondations qui ont touché de nombreuses localités du Mali et faits des dégâts matériels et humains. Selon le Doyen de la FST, Bernard Sodio, ce Hackathon s’aligne aux solutions pour les effets les changements climatiques, son but est de renforcer les capacités des acteurs en matière de recherche, et de développement durable. Il s’agit singulièrement d’encourager l’émergence de projets collaboratifs, et l’interaction entre le monde académique, la société civile et les décideurs politiques pour booster la transition vers une société résiliente et respectueuse de l’environnement, a –t- il ajouté . Lors de l’événement, les participants ont été amenés à proposer des solutions adaptées aux changements climatiques.

Au total, 5 projets ont été présentés : le projet « Compostage et énergie verte en milieu communautaire pour la résilience climatique, village de Dio » ; le projet « De la désertification à l’espoir : comment 10 millions de FCA peuvent transformer le Mali » ; le projet PIVeg Bamako « Plan intégré de végétalisation de la ville de Bamako pour la réduction des catastrophes climatiques » ; le projet CHARECO« Alternative durable au charbon de bois au Mali » ; le projet « la production de biocarburant et d’engrais bio à partir des déchets de beurre de kariré : cas de Sikasso ».

Après délibération du jury, le projet intitulé ‘ De la désertification à l’espoir » a été classé premier de la compétition, il a gagné un prix d’une valeur de 350 000 FCFA. Le second prix est revenu au projet CHARECO dont l’intitulé est ‘ Compostage et énergie verte en milieu communautaire pour la résilience climatique, village de Dio », il a empoché la somme de 200 000FCFA

Les lauréats ont vivement remercié l’AUF pour cette initiative et souhaité sa pérennisation.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

