Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la métrologie, l’Agence Malienne de la Métrologie (AMAM), a organisé une journée informative afin de sensibiliser sur l’importance de la métrologie et ses enjeux dans le développement. C’était à l’hôtel Azalaï, le Secrétaire général du ministère du commerce et de l’industrie a présidé l’ouverture des travaux.

La Journée mondiale de la métrologie est célébrée chaque 20 mai de l’an, elle marque l’anniversaire de la signature de la Convention du mètre en 1875. Célébrée dans le monde par plus de 80 pays, cette journée donne l’occasion de mieux faire connaître cette science, et d’attirer l’attention des décideurs sur le rôle que joue la métrologie dans la réalisation d’une économie et d’un environnement durable à échelle mondiale.

Pour l’édition 2024, elle a été célébrée au Mali sous le thème de la « durabilité » à travers une rencontre organisée par l’AMAM. Qui a réuni différents acteurs des services rattachés au ministère du commerce et de l’industrie en plus des médias. Dans son intervention, le Secrétaire général du ministère du commerce et de l’industrie, M. Adama Yoro Sidibé a rappelé l’historique de la célébration. Pour ensuite expliquer et faire ressortir l’importance de la métrologie dans la réalisation d’une économie durable et d’un environnement durables à l’échelle mondiale.

« L’évaluation et la gestion des processus de fabrication et des flux de déchets, facilités par des mesures précises, contribuent à une meilleure gestion de l’environnement », a-t-il déclaré à l’occasion. Il n’a pas manqué d’inviter les détenteurs d’instruments de mesure à se soumettre aux exigences de la métrologie pour la fiabilité des mesures et leur conservation.

La rencontre a également été opportune pour Mme Koné Kadidia Kéïta de l’AMAM de présenter l’Agence et ses missions. Elle avait à ses côtés le DGA de l’agence,

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

