Alors que certaines localités du pays sont déjà touchées par les inondations, Mali-Météo annonce des nouvelles précipitations dans plusieurs régions entre la période du 30 juillet et le 6 août 2024. L’Agence Nationale de la météorologie invite les populations à éviter les surfaces susceptibles d’être inondées par les quantités de pluies attendues.

L’Agence Nationale de la météorologie a annoncé, dans un communiqué hier mardi, des activités pluvio-orageuses d’intensité sur l’ensemble du territoire excepté l’extrême nord de la région de Taoudéni. Ces quantités importantes de pluies sont attendues dans la majeure partie du pays entre le 30 juillet et 6 août prochain. Ce faisant, elle alerte sur les risques d’inondations très élevées et déconseille les fréquentations et les activités agricoles dans certaines surfaces à haut risque. L’agence météorologique a appelé les populations à éviter de s’abriter dans les zones à hauts risques, sous les grands arbres et à éviter les travaux champêtres dans les bas –fonds.

Depuis une semaine, plusieurs régions du Mali font face à des fortes précipitions qui ont occasionnées des inondations dans la région de Ségou. Dans le cercle de Bla, situé dans le centre du pays, des inondations sans précédent ont été enregistrées engendrant des dégâts matériels très importants. Des habitations, les infrastructures publiques telles que les écoles, les routes et les places publiques ont été inondées pendant tout le long du week-end passé. Cette situation humanitaire inédite a suscité l’intervention des autorités de la transition et des particuliers qui ont apportés vivres et dons financiers aux sinistrés.

Environs 200 millions FCFA ont été investis dans l’achat des vivres par le gouvernement pour secourir les ménages touchés par les inondations. La capitale malienne n’a pas également échappé aux inondations. Plusieurs quartiers de Bamako ont déjà fait les frais de ces précipitations. Le pont de Woyowayanko, à Bamako, a été coupé par les eaux des pluies diluviennes empêchant les habitants de plusieurs quartiers d’accéder à leurs lieux de travail dans la matinée du mardi.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :