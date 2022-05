Dans sa mission quotidienne de fournir des informations météorologiques à l’endroit des usagers et des producteurs ruraux, l’Agence Mali-Météo à organisé le jeudi 19 mai 2022 à son siège sur la route de l’aéroport, une journée de restitution des résultats de la prévision saisonnière 2022 au Mali. L’ouverture des travaux était présidée par Dr Moussa Tely, conseiller technique, représentant le ministre des Transports et des Infrastructures, en présence du Directeur général (DG) de Mali-Météo, Djibrilla A. Maiga et Adama Konaté, 3è adjoint au maire de la CV du district de Bamako.

Dans son mot de bienvenue, le DG de Mali-Météo, Djibrilla A. Maiga, a rappeler que l’objectif de cette journée est de partager avec les médias, les producteurs ruraux, les services techniques, les résultats de leurs travaux sur la prévision saisonnière 2022 au Mali. Le prévision saisonnière, selon le DG, c’est ce qui est attendu en termes de quantité des pluies pour la saison qui commence de mai à octobre. Pour la prévision saisonnière de cette année de Mali-Météo, la pluie va commencer tôt, il y aurait une longue période sèche, les quantités vont être normales ou supérieures a expliqué son DG. Quant à l’usager ou un producteur, grâce à ces informations il doit savoir planifier ce qu’il doit faire. Avant d’annoncer qu’à Mali-Météo, on prédit une saison très humide.

Quant au représentant du ministre de tutelle, Dr Moussa Tely, il se dit convaincu que les résultats pertinents qui seront issus des travaux de la présente journée de restitution de la prévision saisonnière 2022, constitueront, sans nul doute, un guide important pour permettre aux producteurs ruraux de mener leurs activités quotidiennes et aux autorités chargées de l’alerte pour la sécurité alimentaire, de la prévention et de la gestion de catastrophes d’intégrer ces informations dans leur dispositif de suivi et de veille pour la prise de décision.

Il a prie Dieu le Tout Miséricordieux de nous accorder une bonne saison des pluies, sans dégâts, dans un Mali en paix, uni et réconcilié.

Après la cérémonie d’ouverture, les participants venus de l’intérieur et du district de Bamako ont eu droit à 3 présentations à savoir : la prévision saisonnière 2022, les cumuls des pluies et l’écoulement dans les cours d’eau. Les différentes présentations ont été faites par Mme Diabaté Fatoumata Sangho, Directrice des infrastructures et des prévisions à Mali-Météo, Boukary Diarra et Mme Sao de l’hydraulique.

Il ressort de la présentation de Mme Diabaté, que d’une manière générale, il est attendu au Mali une saison des pluies 2022 humide avec des dates de démarrage précoces à moyennes, des dates de fin tardives à moyennes, des séquences sèches courtes à moyennes dans la partie Ouest et moyennes à longues dans la partie Est et des écoulements globalement excédentaires à moyens dans les principaux bassins fluviaux.

Concernant les Prévision des caractéristiques agro – hydro – météorologiques et climatiques de la saison des pluies 2022, il est prévu : des cumuls pluviométriques généralement supérieurs ou proches des moyennes saisonnières de la période 1991-2020 sur la majeure partie du Mali. Toutefois, le cumul des pluies de mai à juillet sera proche de la moyenne saisonnière ; un démarrage précoce à normal de la saison des pluies sur la majeure partie du Mali; une fin tardive à normale de la saison des pluies sur la majeure partie du Mali; des séquences sèches plus courtes en début en fin de saison, ont-ils expliqué.

Les écoulements seront supérieurs à la moyenne dans le Delta intérieur et le bassin moyen du fleuve Niger, moyens dans le haut bassin du fleuve Niger et moyens à excédentaires dans les bassins du Sénégal, ont-ils rassuré.

Au regard des quantités de pluies attendues, des dates de début précoces, des dates de fin tardives et des séquences sèches relativement courtes de la saison des pluies 2022 ainsi que des écoulements supérieurs dans la plupart des bassins fluviaux, avec des risques d’inondations élevés.

En vue d’assurer une meilleure exploitation de ces informations, selon la Direction de Mali-Météo, plusieurs actions seront menées, notamment: la sensibilisation et l’information des utilisateurs des différents secteurs socio – économiques sur les résultats de cette prévision saisonnière assorties de recommandations pour prévenir les risques; la diffusion d’avis et de conseils agro – hydrométéorologiques décadaires destinés aux producteurs ruraux : la diffusion de bulletins d’information agro – hydrométéorologiques décadaires destinés aux autorités chargées de l’alerte précoce pour la sécurité alimentaire ; la diffusion de bulletins de prévisions et d’alertes météorologiques destinés aux autorités chargées de la prévention des risques de catastrophes : – les opérations de pluie provoquée dans les zones de déficits pluviométriques dès que les conditions météorologiques sont favorables à l’ensemencement des nuages.

