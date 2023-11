Semaine de la Diplomatie Climatique Européenne 2023 : ‘’40 % de la superficie des pâturages sont brûlés annuellement’’, dixit le Chef de la Délégation de l’Union européenne au Mali, M. Pascal PERENNEC

L’école Public « I » de Kalabancoro Nèrècoro a abrité ce Jeudi, 23 novembre 2023 la cérémonie de lancement de la Semaine de la Diplomatie Climatique Européenne 2023 au Mali.

Cette importante activité a réuni le Chef de la délégation de l’Union européenne, M. Pascal PERENNEC, l’ambassade de l’Espagne au Mali, le représentant du ministre de l’environnement, de l’assainissement et du développement durable, le colonel major, Seni Kassoum, le maire de la commune de Kalaban Coro Nerecoro, M. Ladji Issouf Sankaré, le DCAP de Kalaban Coro ainsi que les responsables du dit établissement.

A entame de ses propos, le chef de la délégation de l’EU a rappelé que la crise climatique mondiale s’intensifie plus rapidement que prévu. ‘’Partout sur la planète, elle détruit des vies, des moyens de subsistance, des cultures et des sociétés. La seule solution à notre portée pour œuvrer à la sécurité de notre planète, à la sauvegarde de l’humanité, est la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La COP 28 qui se tiendra à Dubaï le 30 novembre, est là pour nous le rappeler’’, indique M. Pascal.

Pour parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050, le chef de la délégation cde l’UE estime que tous les pays – et les grandes économies en particulier – doivent réduire leurs émissions d’ici 2030. L’UE s’est déjà engagée à réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030. Nous espérons même dépasser cet objectif, et atteindre la neutralité climatique avant 2050.

A ses dires, l’UE prévoit d’accompagner et de promouvoir la plantation de 3 milliards d’arbres d’ici 2030.

S’agissant du Mali, le chef de la délégation a déclaré que l’exploitation des ressources naturelles notamment la terre, l’eau et les forêts assurent les moyens de subsistance à près de 80 % de la population de Mali. Ces ressources malheureusement se dégradent continuellement et à un rythme inquiétant, compromettant le développement économique durable du pays, indique-t-il.

‘’La perte de superficie forestière au Mali est estimée à plus de 300.000 ha/an et seulement 17% du pays a conservé une réelle capacité de production forestière. 40 % de la superficie des pâturages sont brûlés annuellement, provoquant d’énormes pertes de nutriments et une érosion accrue. Les sols qui constituent la base de la production primaire sont confrontés une perte de fertilité, amenuisant ainsi la qualité des écosystèmes et la diversité biologique’’, ajoute-t-il.

M Pascal indique que, la Délégation de l’Union européenne, les pays membres de l’UE présents au Mali se sont engagés à soutenir la croissance économique du Mali afin d’assurer la création d’emplois, en particulier des emplois accessibles aux jeunes. A cette fin, un des axes d’intervention prioritaires est basé sur la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre les effets néfastes du changement climatique.

Pour répondre à ses engagements, la programmation annuelle de la DUE prévoit une enveloppe de 95 M€, dont 40 million d’€ sont destinés aux actions basées sur la gestion des ressources naturelles et les énergies renouvelables dans la zone dite de la Grande Muraille Verte au Mali.

Le représentant du ministre de l’environnement, de l’assainissement et du développement durable, le colonel major, Seni Kassoum a, dans son intervention a déclaré qu’en marge de la cérémonie de lancement de la semaine de la diplomatie climatique européenne, 160 arbres seront plantés dont 30 fruitiers dans les écoles.

Le maire de la commune de Kalaban Coro Nerecoro, M. Ladji Issouf Sankaré, dans son intervention a soutenu que les questions du changement climatique ont depuis longtemps été au cœur des enjeux du développement durable. A ses dires, nul n’ignore aujourd’hui que notre pays est très vulnérable face aux effets des changements climatiques et pour faire face à ce fléau, une prise de conscience est plus que nécessaire. Il a par ailleurs remercié l’Union Européenne pour les efforts consentis dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Profitant de l’occasion, M. Sankaré a sollicité l’appui financier de la délégation pour la réalisation d’infrastructures scolaires dans sa commune.

La dite cérémonie a pris fin avec la plantation des arbres dans la cour de l’école suivie d’une visite des stands des espèces et semences.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

