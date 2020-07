Accident de circulation entre Kangaba et Bancoumana Bilan : 22 morts et 21 blessés.

Au total, 22 personnes ont trouvé la mort et 21 autres blessées dont 7 grièvement dans un accident de circulation survenu ce mardi aux environs de 9 heures, lorsqu’un camion chargé de sable a percuté un minicar de transport en commun en surcharge entre Kangaba et Bancoumana, dans la région de Koulikoro, non loin de Bamako. Selon le Ministère malien des Transports et de la Mobilité Urbaine, les blessés ont tous été évacués à l’hôpital Gabriel Touré, à Bamako, par les services de la direction générale de la Protection civile, précise la même source qui ajoute que « cet accident grave est dû à l’excès de vitesse et le non-respect des dispositions du Code de la route ».

