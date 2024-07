Un vigile fait l’objet d’un débat en Côte d’Ivoire à cause de ce geste qu’il a posé après avoir ramassé 9 millions de FCFA devant une banque. Il se prénomme Keita Gaoussou.

Selon les informations, un client était venu faire une transaction dans ladite banque. Mais malheureusement, il a oublié cette forte somme et a quitté la banque.

Keita Gaoussou, qui est vigile, a trouvé les 9 millions de FCFA, et naturellement, il a décidé de signaler cela au chef d’agence de la banque, un geste qui a suscité un débat en Côte d’Ivoire.

Selon certains avis, le vigile aurait dû cacher cette somme au lieu de la rendre. Ils l’ont donc félicité pour son geste.

« Il est vraiment à féliciter ! Bravo, tu es trop intelligent ! Tu vas vite réussir. Continue comme ça » ;

« Félicitation chère frère. Tu as bien fait, sois-en sûr et sache que le bienfait n’est jamais perdu. Tu auras plus que ça, car quelqu’un te fera confiance dans l’avenir, c’est l’homme qui fait l’homme » ;

« D’autres regardent seulement l’argent, mais la loyauté d’un homme est plus importante que l’argent. Félicitations à toi et que DIEU t’élève et te bénisse« , ont-ils réagi.

Il faut également préciser que le débat s’est beaucoup plus accentué au niveau des ovations qu’il a reçues pour son geste.

Certains internautes estiment que Keita Gaoussou n’avait pas d’autres choix que de rendre l’argent. Tout simplement parce qu’il y a des caméras devant la banque. Et donc, s’il cache cette somme, il sera démasqué.

« 9 millions ne peuvent pas le faire quitter le pays. C’est ce que vous ignorez. Il est intelligent et il sait que la banque dispose des caméras. S’il avait décidé de cacher cette somme, on l’aurait démasqué tôt ou tard » ;

« Je ne vois rien d’extraordinaire. Le client allait certainement revenir et avec les caméras, c’est claire qui serait démasqué » ;

« On doit plutôt féliciter le système des caméras de surveillance. Sinon, vous n’alliez pas croire ! En tout cas, félicitations au vigile quand même pour son acte d’humanisme« , a-t-on lu entre autres.

yop.l-frii.com

