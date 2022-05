L’infidélité est une vieille pratique, une très vieille pratique même. Toutefois quand on est pris la main dans le sac, il y a de quoi se faire tout petit pour ne pas entamer son foyer. Et l’on a beau être sur ses gardes, la chose finit toujours par se savoir. C’est ce qui est arrivé à Moustapha. Et cela de la manière la plus ridicule surtout en cette période de ramadan.

C’était le mercredi 23 avril 2022 aux environs de 19 heures, pendant que les gens se bousculaient pour aller à la NAFILA, Moustapha avait lui son plan. Comme à son habitude, s’est apprêté lui aussi pour la prière. Pour une rare fois, son épouse Rama l’avait sollicité de l’accompagner au lieu de prière. Moustapha avait répondu par la négative prétextant qu’il ne fera pas direct à la maison après la prière. Quand donc Monsieur démarra sa moto, il ne pouvait s’imaginer un seul instant que dans les minutes qui suivent, il allait être le théâtre d’un spectacle. Il était sorti en trombe. Et il y avait de quoi se presser. Car dans un coin du quartier sa douce moitié Nana, l’attendait. Pourquoi ? Vous allez le savoir.

Moustapha ne tardera pas à se présenter. Ils prirent la mauvaise direction, c’est-à-dire celle qu’il ne fallait pas suivre. Moustapha et sa dulcinée montèrent vers le jardin du cinquantenaire. C’est là que le choc va se produire. Sur les lieux, les destins de Moustapha et de Rama se croisèrent à nouveau. Elle, l’épouse se trouvait à pied à la recherche de lait frais et lui l’époux était allongé vers le petit ruisseau qui coule sous le petit pont du jardin avec la belle Nana qui ignorait tout de ce qui se passait. Tous attendaient plongé dans le beurre. Moustapha fut le premier à apercevoir son épouse. Il tourna la tête pour ne pas se faire remarquer.

Malheureusement pour lui sa moto connue de son épouse était bien garée dans le jardin. Rama n’a eu aucun mal à reconnaître son mari. Quand bien même, elle héla son époux, ce dernier fit semblant de ne pas entendre. Sa douce moitié Nana se mêle de la partie signifiant à son amant l’appel de la dame. Malgré son insistance, Moustapha resta de marbre donnant l’impression d’être concentré sur sa discussion avec Nana.

C’est alors que Rama changea de direction pour se diriger vers les deux tourtereaux. Ce dernier sentant le feu dans son dos n’a pas attendu l’arrivée de sa femme, il se lève plutôt, tira par les mains sa Nana pour longer vers la colline. Et chose bizarre sans sa moto Heureusement plus de peur que de mal. Aux environs de minuit, en rentrant à la maison, il s’était fait escorter par quelques-uns de ses amis, histoire de décrisper l’atmosphère familiale.

Mais point de présence de Rama dans son foyer. Comme de nos jours, les femmes ont le cœur rempli de jalousie, elle n’a pas pu contenir son mal et elle prit ses cliques et claques pour rejoindre ses parents.

Aux dernières nouvelles Rama a regagné son foyer ce vendredi 29 avril. Voilà une qui est partie pour ne plus quitter d’un seul œil la moto de son époux.

La Rédaction

