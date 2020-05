Ils avaient changé leur modus operandi à cause du couvre-feu, cela n’a pas suffi pour les empêcher de tomber entre les mailles des filets de la Police

O.N et B.C, sont des malfrats spécialisés dans le vol et le braquage à main armée. Après avoir longtemps sévi dans les secteurs de la Commune I du District de Bamako et coupé le sommeil aux habitants de ces localités, ce duo a fini la semaine dernière, entre les mains des hommes du commissaire divisionnaire Hamadou Ag Elmehdi, en charge du commissariat de police du 12e arrondissement. Et depuis, ils dorment derrière les barreaux, le temps d’être fixés sur leur sort par les juges du tribunal de grande Instance de la Commune I.

De sources policières, les deux individus sont connus pour être des délinquants notoires ayant un penchant pour les engins à deux roues. Pour arriver à leur fin, ils n’hésitent pas à user de la violence. Souvent, ils ont recours à des armes à feu pour arracher à leurs victimes leurs biens. Cela, dans le meilleur des cas, si l’on peut dire. Dans le pire, O.N et son binôme B.C n’hésitent pas à tirer à bout portant sur leur victime pour s’emparer de sa moto lorsque celle-ci tente de leur opposer une résistance. Le 27 avril dernier fut leur dernière opération avant que les hommes du divisionnaire Hamadou Ag Elmehdi ne leur mettent le grappin dessus. C’était dans le secteur de Titibougou à la périphérie de Bamako. Le duo dort désormais pour vol et braquage à main armée et détention illégale d’arme à feu.

L’interpellation des deux malfrats fait suite à une opération fraichement menée à l’encontre d’une paisible citoyenne. Malheureusement pour eux, la chance était du côté de la victime. Le jour des faits, l’horloge affichait

7 heures, la paisible citoyenne qui répond au nom de M.T a quitté son domicile à Titibougou pour se rendre à son service. Cette matinée, la jeune dame s’attendait à tout sauf qu’ à ces délinquants qui l’attendaient au tournant d’une ruelle. Et de surcroît à cette heure de la journée. Selon nos sources, arrivée vers l’usine des nattes dans le secteur suscité, elle a été désagréablement surprise par les deux individus sur une moto Djakarta, dont l’un était muni d’un pistolet automatique (PA) qu’il a braqué sur la dame et l’obliger de se séparer de sa moto Djakarta. La demoiselle qui tenait à rester en vie, obéit sans broncher.

