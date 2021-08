Insécurité à Bamako : 8 présumés braqueurs capturés par les limiers du 9ème Arrondissement !

Du 7 au 11 Août, les éléments du 9ème Arrondissement ont procédé à l’arrestation de 8 braqueurs à Sébénikoro, en commune IV et à Kanadjiguila, dans la Commune rurale de Mandé. Ils sont tous à présent déférés à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako Coura (MCA).

Leurs noms initiales sont M.K ; A.B ; M.K ; M.S ; M.F ; A.C ; A.C et A.S. Ils étaient connus pour des braquages et évoluaient dans cette forme de banditisme partout à Bamako. Ainsi, avec plusieurs opérations menées à partir du 7 jusqu’au 11 Août 2021, les hommes du Compol Santigui Kamissoko ont reçu à mettre la main sur ces présumés voleurs, notamment 5 à Sébénikoro et 3 à Kanadjiguila.

Selon le Compol Kamissoko, avec la hausse des braquages à Bamako, ils ont eu des informations avec les jeunes de Sébénikoro que ces individus se cachaient au flanc de la colline à chaque passage de l’équipe de patrouille. « Nous nous sommes préparés en conséquence en menant ces opérations. Cela a permis l’interpellation de 8 braqueurs évoluant dans tout Bamako ». Il poursuit que les réquisitions ont permis de saisir 4 armes de fabrication artisanale à leurs domiciles et que les mis en cause sont spécialisés en vol de moto et biens des paisibles citoyens.

En somme, les 8 bandits sont placés sous mandat de dépôt en attendant leur procès.

Cette série d’arrestations est une énième prouesse du Compol Santigui Kamissoko et ses hommes, qui se donnent comme seule mission d’assainir la Commune IV et environnants des individus de la pègre qui créent l’insécurité. Bravo à la police et la lutte continue !

Par Mariam Sissoko

