Investissements publics dans le secteur WASH : le RJEPA tire la sonnette d’alarme

Au Mali, la nouvelle constitution du 22 juillet 2023 reconnaît l’eau et l’assainissement comme des droits fondamentaux communs à tous les Maliens. En dépit de cette reconnaissance, le financement du secteur de l’Eau, l’hygiène et l’assainissement (WASH) dégringole dans le budget national. Au cours d’une table ronde, le mardi 17 décembre, le réseau des journalistes a alerté sur cette problématique.

De 3,52 en 2019, la part du budget national attribuée au secteur WASH a chuté à 2,09% en 2024. Pourtant, a révélé Ousmane Kida, chargé de plaidoyer à la Coalition Nationale de la Campagne Internationale pour l’Eau Potable et l’Assainissement (CN-CIEPA), le gouvernement du Mali s’est engagé en 2014 à allouer au moins 5% du budget national au WASH à l’horizon 2030. « L’objectif n’est pas atteint, et un suivi rapproché des financements s’avère donc nécessaire », a indiqué Ousmane Kida.

Président du Réseau des journalistes pour l’Eau Potable et l’Assainissement (RJEPA) et initiateur de la table ronde sur le financement public du WASH, Youba Konaté a invité le gouvernement à l’adoption de la Politique Nationale de l’Assainissement (PNA) et la Politique Nationale de l’Eau (PNE). Il s’agit de deux politiques phares pour le secteur WASH, déjà validées au niveau technique et qui n’ont pas toujours pas été adoptées au niveau politique. L’adoption de ces deux politiques permettra, selon le président du RJEPA de mieux structurer les besoins et les interventions dans le secteur WASH au Mali.

A l’issue de la table ronde au Mémorial Modibo Keita, une note de synthèse a été présentée sur les travaux. Il ressort de ce document que les dépenses WASH dans les établissements de santé, à l’école et dans d’autres secteurs, « sont en forte baisse ». De plus, la majorité du financement du secteur Eau, Hygiène et Assainissement provient de l’aide extérieure, représentant 80% (selon le rapport des comptes nationaux de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène : TrackFin- 4ème phase 2019 à 2021).

Avec ces données alarmantes sur le financement du secteur WASH, les participants ont formulé des recommandations. A l’endroit de l’Etat, il a été recommandé : le développement de partenariat et la poursuite des négociations auprès des partenaires techniques et financiers absents à la table ronde ; le suivi du financement WASH en faisant une analyse du flux financier dans le secteur.

A l’endroit des collectivités, la table ronde a recommandé : le plaidoyer et l’influence des politiques : dialogue communautaire et politique sur le financement du Wash dans les PDESC ; la mobilisation des fonds aussi bien par la diaspora malienne que dans le secteur minier.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

