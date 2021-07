Mali : l’échauffourée entre des éléments de la police et les jeunes de Lafiabougou fait un mort et 07 blessés

L’échauffourée entre des éléments de la police et une partie de la jeunesse de Lafiabougou dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 juillet fait un mort et 07 blessés selon le Procureur du Tribunal de Grande Instance de la Commune IV, qui promet de mettre toute la lumière dans cette affaire.

La police à la trousse d’un véhicule CH. Dans sa folle course, celui-ci renverse deux motocyclistes. C’est ce qui ressort des témoignages recueillis auprès des témoins. Ce qui a mis le feu à la poudre. Puisque des jeunes mécontents, tout en exigeant à ce qu’on porte secours aux blessés, ont barricadés la route empêchant la police de poursuivre la voiture au comportement suspect.

Les témoignages divergent sur les raisons qui ont poussé les policiers à faire usage de leurs armes. Dans un communiqué, la direction générale de la police assure que « les policiers ont été pris à partie par une foule en colère et menaçante de plusieurs centaines de personnes, et pour se dégager ils ont dû faire usage de leur arme de service, en effectuant des tirs de sommation ». Malheureusement au cours de cette opération, il y’ a eu un mort rapporte le communiqué de la direction générale de la police. Cette version des faits est démentie par des témoins.

En plus du jeune garçon tué par balle, 07 autres personnes ont été blessées par balle selon le Procureur du Tribunal de la Commune IV qui s’est exprimé dans une vidéo d’un peu plus de 08 minutes. Une enquête a été ouverte au niveau du parquet et une suite judiciaire sera donnée à cette affaire, a promis le Procureur Touré. Déjà la hiérarchie policière pour des mesures conservatoires a décidé de prendre des mesures disciplinaires contre l’équipe de patrouille impliquée dans cet incident malheureux.

Après un début de matinée du jeudi très mouvementé, le calme est revenu dans la journée. Les élus, la hiérarchie policière et les acteurs politiques et de la société civile du quartier ont appelé les jeunes au calme et à la responsabilité. Le drame de Lafiabougou rappelle malheureusement celui qui s’est produit à Kayes en mai 2020 où un élément de la police a tiré à bout portant sur un jeune motocycliste. Ce qui a entraîné des émeutes dans la capitale des rails.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

