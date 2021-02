Omniprésent sur les réseaux sociaux, le roi 12/12 ne veut rater aucune occasion pour être vu. Il fait sans nul doute parti de ses hommes, qui sont dépourvus de modestie et de la simplicité. Le paraître, semble être son sport favori et il n’hésiterait pas de miser gros pour cela. En tout cas, l’un de ses côtés obscurs et controversés, qui consiste à donner de l’argent devant les caméras et de les reprendre hors caméra, vient d’être dévoilés par l’artiste grand M. Même si certains vidéo-mans tentent de faire croire le contraire.

Dans une vidéo rendue publique sur les réseaux sociaux, le lundi 25 janvier 2021, grand M a manifesté sa déception face aux agissements de Bassidy Simpara dit le roi 12/12. À l’en croire, le roi 12/12 aurait sorti de sa poche 1 million de francs CFA, qu’il l’aurait remis le temps de faire des vidéos et des photos, avant de récupérer son argent et de s’en aller. Et de faite faire le maximum de partage sur les différents réseaux sociaux.

La nouvelle ne tardera pas à faire le tour du monde. Du coup, pendant que le roi 12/12 recevait gaillardement les messages de félicitations, les proches de grand M l’acculaient pour leurs parts. Surpris et contrarié par la conduite de celui que les internautes considèrent comme un homme au cœur d’or, le grand M n’a pu contenir sa colère. Il fera donc une vidéo de mise au point. Selon lui, les 1 millions à lui remis par le roi 12/12 devant les caméras, a été repris juste après la fin de la vidéo et des photos. Mieux, il estime que la conduite du roi 12/12 ne consiste qu’à faire des buzz sur les réseaux sociaux. Même s’il reconnait dans la même vidéo que le nommé roi 12/12 lui avait auparavant remis une moto et un sac de riz à sa maman.

Par ailleurs, nous avons appris que Bassidy aurait également fait une vidéo pour dire qu’il a bel et bien remis l’argent à grand M. Depuis lors, une forte confusion règne dans la tête des uns et des autres et les commentaires vont dans tous les sens. Pourtant, grand M jure sur le saint Coran et invite Bassidy à faire autant. Va-t-il le faire ? Nous n’en sommes pas très sûrs.

En tout cas, même si certains vidéos-mens tentent d’agir en sa faveur, la conduite de Bassidy Dembélé ne force pas du tout l’admiration. Nombreux sont les Maliens qui pensent qu’il adore trop se faire voir pour si peu. Selon un internaute, même pour remettre dix mille franc à quelqu’un, il sort son caméra pour faire des vidéos et des photos.

La rédaction

