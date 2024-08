Des jardiniers aussi !

Décidément ! On aura tout vu à Bamako ! Les malfrats n’épargnent personne. Fort heureusement, la police veille.*_

Les Jardiniers étaient, jusqu’à ce jour, face au phénomène des cambriolages.

Les malfrats s’attaquaient à ces pauvres paysans (Jardiniers et maraîchers) dans le seul but de s’approprier leurs outils de travail, le seul bien leur assurant leur existence, à savoir la production. C’est le comble !

Mais jardiniers et paysans n’étaient pas les seuls victimes. Les plaintes émanaient également des quincaillers spécialisés dans la vente des outils Champêtres: Pompes, Perceuses, Groupes Électrogènes et hydraulique, panneaux Solaires et accessoires… Bref, tous outils et machines servant dans les champs et Jardins Potagers.

A noter que tous les plaignants et victimes ont ete localisés dans la périphérie de la capitale:

Banankoro, Sanankoroba, Diatoula, Senou, Tabakoro, Nguana, etc. Des zones propices au maraîchage.

Un coup dur pour ces maraîchers surtout en cette période d’hivernage !

Les produits de ces jardins peri-urbains sont très prisés, notamment par les hôtels, restaurants, gargotes et même des familles… Ces vols représentaient donc un véritable gâchis pour tout le monde.

Suite aux nombreuses plaintes, le Commissaire BOUBACAR DOUMBIA chargé du commissariat de Niamakoro, après avoir informé sa hiérarchie et obtenu autorisation et accompagnement, se mit au travail.

Il analysa soigneusement les plaintes ainsi que les déclarations avant de mettre en branle une équipe de sa Brigade de Recherche (BR) pour traquer les suspects.

C’est ainsi que le vendredi 02 Août 2024,

Les éléments de la BR dirigée par l’Adjudant Chef de Police Aboubacar Sidiki TOURÉ, ont interpellé et conduit devant le commissaire BOUBACAR DOUMBIA un individu pour Vol à main armée. L’individu déclara se nommer “ENOCK” âgé de 31 ans, Électricien domicilié à Banankoro.

Une perquisition effectuée à son domicile à Banankoro a permis de retrouver :

– *Un (01) Pistolet* de type CANICK

– *Dix (10)* Munitions pour P.A (Pistolet Automatique)

*- Deux (02) Panneaux Solaires*

– _Une Cisaille + deux (02) Pinces + deux (02) Tenailles + quatre (04) Clés à manettes + une lame de scie + une Tournée vis + deux (02) têtes de robinet,_ lui servant d’outils pour les opérations de desinstallation et de vols.

– *Un (01) Groupe Électrogène* de marque PROPANE QT 7000

– *Deux (02) têtes de Pompes* de Forage

– *Un (01) pulvérisateur*

– *Un (01) stabilisateur*

– *Une (01) Batterie Blindée* pour Panneaux Solaires

– *Deux (02) convertisseurs* pour Panneaux

– Des rouleaux de fils électriques,

– des pièces hydrauliques…

Interrogé, le suspect, a reconnu être un voleur réputé dans les Champs de culture et Jardins potagers, ses cibles.

Comme mode opératoire, il se rend nuitamment dans des champs et jardins potagers pour braquer avec arme à feu les Gardiens et autres travailleurs.

Ensuite ceux-ci sont ligotés et isolés dans un coin sombre.

Le suspect enlève et emporte ainsi tout objet pouvant l’intéresser. Il n’oublie pas souvent les produits de la récolte s’ils sont disponibles.

Il a à son compteur une quarantaine de Champs et Jardins potagers, selon ses propres déclarations.

Il a dénoncé son complice ainsi qu’un receleur.

Et toujours selon ses aveux, il opérait avec un complice.

Ce dernier a été vite interpellé à Sénou. Il déclara se nommer “SOUMI” âgé de 30 ans, boutiquier, domicilié à Senou/ Sibiribabougou.

Il reconnut lui aussi les faits.

Ils dénoncèrent le receleur du nom de BOURAMA, Employé de Commerce, domicilié à Yirimadio.

A son tour, celui-ci fut également

Interpellé. Il avoua avoir reçu plusieurs Pompes de Forage, des Panneaux solaires et accessoires, des Groupes Électrogènes, et autres objets.

Il garderait les produits volés dans un magasin à Dibidani…

Les enquêtes continuent.

Du travail propre !

À suivre



*Bamananden Journal Kojugu Kelebaa #JKK #*

Commentaires via Facebook :