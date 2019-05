Un grave accident de la circulation entre Kasséla et Zantiguila est survenu ce début d’après-midi du 28 mai 2019. Le bilan provisoire fait état de 20 morts et 13 blessés.

Le ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine et son collègue de la Sécurité et de la Protection Civile sont sur les lieux. L’accident est survenu suite à une collision entre un camion et un minibus.

