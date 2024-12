Lancement de la Rentrée Solennelle de la Formation Professionnelle 2024-2025, couplée à l’ouverture officielle du Centre de Formation Professionnelle de Sikasso

«La formation de nos jeunes est non seulement la clé d’un avenir prospère mais également un vecteur essentiel pour la transformation de leur environnement et de notre pays… C’est dans les centres que les compétences acquises deviendront des leviers d’innovation, de compétitivité et de développement durable pour notre nation…Chaque centre de formation doit devenir un incubateur de talents, un lieu d’innovation et un véritable moteur de transformation économique » dixit Madame le Ministre.

La Cité verte du Kénédougou à Sikasso a accueillie, l’importante délégation ministérielle conduite par Madame Oumou SALL SECK, Ministre de l’Entrepreneuriat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Les autorités régionales, les services techniques et les groupements de jeunes se sont mobilisés, à la dimension de l’événement, avec à leur tête le Gouverneur de la 3ème Région de Sikasso, Madame Marie Claire DEMBELÉ.

Conformément à la tradition désormais bien ancrée dans nos habitudes, le Ministre et sa délégation ont rendus une visite de courtoisie aux notabilités de la ville de Sikasso avant de rejoindre le Centre de Formation Professionnelle de Sikasso pour le double événement, de la Rentrée Solennelle de la Formation Professionnelle et l’ouverture dudit Centre.

Après le cérémonial d’usage, les différentes personnalités se sont succédées au pupitre pour exprimer le sentiment de profonde reconnaissance et de gratitude qui les animent en ce jour mémorable pour la valorisation de la formation professionnelle et le renforcement des capacités des apprenants dans les filières porteuses dans la cité verte.

Le Maire de la Commune urbaine de Sikasso a souhaité la bienvenue à la délégation avant de se réjouir du choix porté sur sa commune. À sa suite, le Président des faîtières, M. Sidi NOUR s’est réjoui de l’ouverture de ce centre qui n’a que trop duré avant de saluer le leadership du Ministre. Il a également invité les jeunes à choisir la formation professionnelle pour leur autonomisation pleine et entière.

Prenant la parole en cette heureuse occasion, le Président du Conseil Régional de Sikasso, M. Yaya BAMBA a rappelé que malgré les efforts considérables déployés par l’État, les Collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers, la formation professionnelle reste méconnue et sous-utilisée. Il est temps de changer cette perception et de faire de la formation professionnelle un levier essentiel pour le développement de notre pays et la lutte contre le chômage, a-t-il insisté.

Aussi, a-t-il poursuivi, le choix de la Région de Sikasso pour le lancement de cette rentrée solennelle n’est pas fortuit. Cette région, par son dynamisme et son potentiel, est un terreau fertile pour le développement de la formation professionnelle avec l’existence des centres de formations crées et soutenus par la Collectivité territoriale et par l’Etat. Tout en remerciant Madame le Ministre pour son accompagnement constant et son engagement en faveur de la formation professionnelle, il a indiqué que l’ouverture du centre de formation professionnelle de Sikasso marque une étape importante dans le renforcement de la décentralisation de la formation professionnelle et permettra de répondre aux besoins.

À son tour, Madame le Ministre Oumou SALL SECK a rappelé que cet événement ne se limite pas à l’ouverture d’un établissement éducatif ; il symbolise son engagement résolu à répondre aux défis les plus pressants de notre société, en offrant les outils nécessaires pour transformer les défis socio-économiques en réelles opportunités et construire une prospérité partagée et durable. Elle a également souligné que l’inauguration du Centre de Formation Professionnelle de Sikasso représente bien plus qu’un simple espace d’apprentissage, Il est l’incarnation d’un projet de transformation radicale, une réponse ambitieuse aux urgences du présent, et une promesse d’avenir pour notre jeunesse, a-t-elle insisté.

Le Ministre a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance à Madame le Gouverneur et au Président du Conseil Régional de Sikasso, dont l’implication, l’engagement et la détermination ont permis la réalisation de ce projet ambitieux. Aussi, le Ministre a indiqué que cette cérémonie prend toute sa signification dans le contexte national actuel, marqué par la ferme volonté de reconquérir pleinement notre souveraineté et de garantir notre indépendance économique sous la conduite clairvoyante de Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’État.

Toutefois, elle a précisé que le Centre de Formation Professionnelle de Sikasso, en formant des jeunes dans des secteurs stratégiques tels que la transformation agroalimentaire, la maintenance des machines agricoles et la gestion d’entreprise, participe activement à la modernisation de notre agriculture, à la compétitivité de nos industries et à l’émergence d’une économie diversifiée et dynamique.

En termes de perspectives, elle s’est engagée à soutenir activement la mise en œuvre de projets novateurs et ambitieux et revisiter les textes réglementaires. Toute chose qui contribuera à moderniser les infrastructures de formation et à adapter les méthodes pédagogiques aux nouvelles exigences du marché du travail et aux évolutions technologiques.

Enfin, Madame le Ministre a indiqué que l’inauguration de ce Centre de Formation n’est pas seulement une nouvelle structure qui s’ouvre mais une nouvelle ère de possibilités pour nos jeunes, un avenir dans lequel la formation professionnelle est le levier principal de la réussite collective, a-t-elle conclu.

