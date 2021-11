Le 10 et 11 novembre à Azalaï Hôtel Salam, se sont tenues les sessions d’informations organisées par la société minière B2 Gold avec les fournisseurs locaux. Placée sous le parrainage du ministère des mines, de l’énergie et de l’eau, ladite rencontre s’est articulée sur les questions d’approvisionnement local des mines au Mali

Ils sont vingt fournisseurs locaux à participer à cette rencontre d’information sur les questions d’approvisionnement local des mines. Organisées par la mine d’or B2Gold dans le cadre de sa politique de contenu local en vue d’améliorer sa collaboration avec les entreprises maliennes, ces sessions visent à mieux outiller et renforcer les fournisseurs pour mieux répondre aux offres de B2Gold. Et pour se faire, les communications s’attelaient à informer les fournisseurs locaux sur : les enjeux et challenge auxquels les sociétés minières sont face en terme d’approvisionnement local, les procédures d’approvisionnement et de paiement de B2Gold, recueillir les challenges et les recommandations des fournisseurs locaux dans l’amélioration de leurs relations avec les opérateurs miniers . De plus ladite rencontre a été l’occasion pour mettre en évidence la volonté de la société minière à vouloir se hisser encore plus haut parmi les autres acteurs du secteur en faisant du développement de contenu local une priorité.

Durant les deux jours, sous la facilitation de Baobab intelligence et développement (BIB), les échanges ont porté sur les challenges auxquels sont confrontés les fournisseurs locaux, les difficultés rencontrées par les sociétés minières dans leur approvisionnement local. Pour Mamadou Diakité, directeur exécutif de Baobab intelligence et développement (BID), en facilitant la discussion et la collaboration entre le B2Gold et les fournisseurs locaux, c’est l’économie nationale qui en sort gagnante. En effet, mieux outiller les fournisseurs seront fins prêts à répondre aux offres et ainsi renforcer leurs chiffres d’affaires. Et pour Aliou Traoré de Saly Service Mali , bénéficiaire de la formation, ces sessions vont les permettre de mieux maîtriser les enjeux et attentes du marché minier et singulière pouvoir accéder aux offres de B2Gold.

Soulignons que ces ateliers ont réuni en plus de B2Gold d’autres acteurs à ne citer que les structures étatiques, telles la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Mali, la Chambre des Mines, la Direction Nationale de la Géologie et des Mines( DNGM).

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

