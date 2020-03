Durant deux jours 66 participants constitués de Magistrats de la Cour Suprême, magistrats du siège, greffiers, juges d’instructions, Avocats, Notaires, Huissiers et Commissaires de justice sont en atelier de réflexion en vue de l’élaboration d’un concept et d’une stratégie nationale de police de proximité au Mali à l’hôtel de l’ Amitié Bamako (04 au 05 mars 2020). Cet atelier est organisé par l’Association Malienne des Droits de l’Homme (AMDH) en collaboration avec l’Institut des Etats-Unis pour la Paix (USIP) et du Commissariat à la Réforme du Secteur de la Sécurité (CRSS).

Dans un contexte, où on note de plus en plus, au Mali, un grand intérêt pour la sécurité collaborative en général, et plus spécifiquement sur la question de la police de proximité. Cet intérêt se traduit par plusieurs initiatives de l’Etat à travers ses démembrements, des partenaires internationaux mais également des organisations de la société civile malienne. C’est ainsi que le Ministère de la Sécurité et de la Protection civile a adopté un plan cadre pour l’amélioration du lien de confiance entre les forces de sécurité et la population, pour la période 2018-2021. En dépit de cet intérêt marqué pour la question et le consensus des différents acteurs sur la nécessité de développer des relations de confiance à travers des actions de police de proximité, des défis subsistent pour permettre un véritable rapprochement entre Forces de Défense et de Sécurité et populations. Entre autres défis, on relève que : Tous les acteurs n’ont pas la même perception de la forme que doit revêtir la collaboration tant souhaitée. Les initiatives sont fragmentées avec des niveaux d’avancement différents selon les acteurs ; Il y a peu d’analyse et de capitalisation commune aux différents acteurs en vue de favoriser un apprentissage ou une valorisation de ces différentes expériences. Développer une stratégie nationale de police de proximité au Mali, qui comprenne non seulement une définition commune à tous les acteurs de la sécurité, étatiques et non étatiques, mais également les principes d’engagement d’une véritable collaboration bidirectionnelle, passe par une contextualisation plus forte en vue de mettre à profit les leçons apprises des initiatives de sécurité collaborative déjà expérimentées sur le terrain et une réflexion inclusive sur la meilleure manière de combler les lacunes identifiées.

C’est ainsi que le Commissariat à la Réforme du Secteur de la Sécurité (CRSS) et avec l’appui de l’Institut des Etats-Unis pour la Paix (USIP) et l’Association Malienne des Droits de l’Homme (AMDH), ont impulsé une réflexion inclusive en vue d’aboutir à une stratégie nationale de la police de proximité au Mali avec les acteurs de la justice après avec ceux des forces de l’ordre et de sécurité et de la Société civile.

Selon le Général de Division M’Bemba Moussa Keita du CRSS, le processus de mise en œuvre d’une stratégie nationale de la police de proximité trouve ses fondements dans le projet politique de 2014 du Président de la République SEM IBK, qui a pris l’initiative de la réforme globale du secteur de la sécurité pour assainir et organiser l’environnement de notre sécurité, sur la base du concept de la sécurité humaine, avec les citoyens au départ, au centre et à l’arrivée du projet. Et aussi en espérant à la sortie de l’atelier que les acteurs de la justice ont eu l’opportunité d’avoir une compréhension commune de ce concept et d’affirmer leurs engagement à contribuer à l’élaboration de la stratégie nationale sur la police de proximité et enfin de donner un aperçu des rôles et des activités que les acteurs de la justice pourraient jouer dans ce domaine…

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :