Oumar Kolly Kéïta, vétérinaire de formation, conseiller aux affaires économiques et financière au Gouvernorat de Tombouctou, est cité depuis quelques jours dans une affaire de spéculation foncière dans la cité des 333 saints. A en croire nos sources, le conseiller, compte tenu de sa position administrative, se prend le malin plaisir de convoiter des parcelles auprès des services compétents en ne payant que la quittance, soit le montant de 122 786 Fcfa. Une fois les titres fonciers en main, ces mêmes terrains sont cédés à des prix exorbitants à des commerçants ou des particuliers. Cependant, il nous revient que c’est la dernière opération portant sur 28 parcelles qui aurait tourné mal pour le conseiller du gouverneur.

“Pour sa dernière opération, il avait sollicité 28 parcelles en son nom, sur lesquelles il a pu avoir les titres fonciers pour 17 parcelles et les 11 autres restantes ayant pris du retard au niveau des domaines, curieusement, il a porté plainte contre un agent de ce service qu’il est parvenu à mettre sous les verrous”, a précisé notre source.

Contacté par nos soins, Oumar Kolly Kéïta n’a pas voulu faire plus de commentaires. Il nous a juste répondu en ces termes : “Tout ce qu’on vous a dit portant sur cette affaire c’est du pur mensonge. Retenez seulement que compte tenu de mes fonctions, je ne commettrai pas d’acte qui puisse me compromettre ou compromettre mon service. Aussi, le dossier étant devant la justice, je n’en dirai pas plus sur le fond du problème”, a répondu Oumar Kolly Kéïta qui, avant de prendre fonction au Gouvernorat, a servi à la Direction régionale de l’élevage de Mopti et de Tombouctou. C’est à ce dernier poste qu’il a été promu au Gouvernorat où il s’adonnerait à ces pratiques peu honorable pour un agent de l’Etat.

Kassoum THERA

