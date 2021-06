Litige Foncier en Commune I du district de Bamako : Simpara Saran Traoré et San Zou à couteaux tirés

Un terrain situé en commune I du district de Bamako fait objet de litige entre Madame Simpara Saran Traoré et Monsieur Zoumana Traoré dit San Zou. Sur ledit site on assiste à une cohabitation anarchique des forces de l’ordre et des agents de sécurité. Face à cette situation de tension, des citoyens de la commune I ont tenu à attirer l’attention des autorités en d’une potentielle échauffourée dont nul ne peut prédire la force et les conséquences.

La parcelle source de litige entre Simpara Saran Traoré et Zoumana Traoré fait face à la Mosquée de Ba Seydou Sylla en commune I du district de Bamako. Le président de l’association Mali Kunko, Ismaël Coulibaly qui a décidé de saisir les autorités par voie des médias, à l’image d’autres résidents de la commune I, est préoccupé de la situation, ce bras de fer opposant deux grands opérateurs économiques du pays. « On a décidé aujourd’hui d’alerter les médias pour une situation difficile qui prévaut dans notre commune I depuis un certain temps. Nous assistons depuis quelques jours à la présence des forces de l’ordre et des agents de sécurité. En effet, on a ouï dire que San Zou fait siéger des gardes pour sécuriser la parcelle qu’il dit être sienne, selon certains dires. » déclare le président de l’association Mali kunko inquiété par de potentielle altercation entre les deux tendances qui réclament chacun la propriété. Ismaël Coulibaly de continuer, «on constate que depuis ce matin on observe d’autres personnes outre les gardes et les agents de sécurité. Nous sommes des maliens, des enfants de la commune I, on se préoccupe de ce qui peut découler de pareille situation de tension. », craint –t-il .

Toujours aux dires de Monsieur Coulibaly, Zoumana Traoré et Simpara Saran Traoré se sont retrouvés devant la justice en 2007 pour chacun réclamer son droit de propriété. Faut-il le rappeler que les deux parties prenantes possèdent chacune des documents des services des Domaines et du Cadastre. Tous deux possèdent respectivement son titre foncier ( les numéros des titres diffèrents). Et pour Ismaêl Coulibaly, il urge que les autorités compétentes du pays, se saisissent de ce dossier pour les départager. Par ailleurs, il déclare ,« Même si nous ne sommes pas des personnes habilitées à attribuer ou dessaisir des terres, lançons un appel pressant aux autorités à s’approprier cette situation et trancher. Nous estimons que l’actuelle situation du pays, ne peut nullement souffrir d’autres incidents. Nous avons une centaine de gardes mobilisés pour sécuriser la parcelle. Alors que vue la situation, nous pensons qu’ils peuvent être plus utiles ailleurs pour la sécurisation du pays. Nous craignons également pour la mobilisation et l’implication des jeunes derrière chaque partie, et les conséquences de tel scénario peuvent s’avérer dangereux pour le pays ».

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

